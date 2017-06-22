В день металлурга «Селигдар» запустит золотоизвлекательную фабрику

ПАО «Селигдар» 15 июля запустит золотоизвлекательную фабрику на месторождении «Рябиновое» в Алданском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Освоение месторождение рудного золота Рябиновое началось в 2013 году. С августа 2015 года «Селигдар» начал реализацию строительства золотоизвлекательной фабрики. Строительство ЗИФ стало возможным благодаря привлечению существенного финансирования (более 6 млрд. рублей), а также активной поддержке проекта со стороны администрации республики.

25 января 2016 года министерство экономики Якутии включило ГОК Рябиновый в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Уже с 1 февраля предприятие получило льготы по налогам при добыче драгоценных металлов и налогу на прибыль.

«Успешная реализация проекта — это значимое событие для региона, как с точки зрения социально-экономической обстановки, так и с позиции распространения и углубления опыта конструктивного и позитивного взаимодействия бизнеса и государства», – сообщают в компании.

Планируемая первичная потребность в персонале составляет 400 человек. 10 июня фабрика была запущена в тестовом режиме «на воде». Ведется окончательная проверка всех единиц оборудования производственного цикла.

ЗИФ на Рябиновом будет способен перерабатывать 1 млн тонн руды в год с плановым выходом до 2 тонн золота. В оборудовании фабрики заложены современные конструкторские решения, которые позволят максимально увеличить ее эффективность – проектное сквозное извлечение золота на ЗИФ ожидается на уровне 87% и выше. «Селигдар» получит необходимую для сложных климатических условий возможность вести круглогодичную добычу, снизит зависимость от сезонного замораживания оборотных средств, и, как итог, повысит поступления в бюджеты всех уровней.

До конца 2017 года на ЗИФ ГОК «Рябиновый» планируется получить около 400 кг золота.