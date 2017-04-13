В Asian Oil & Gas заинтересованы в освоении Западно-Анабарского нефтяного месторождения

Представители компании Asian Oil & Gas выразили готовность к активному сотрудничеству по проекту геологического изучения и промышленного освоения Западно-Анабарского лицензионного участка. Это было озвучено 13 апреля в Сингапуре на встрече министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антона Сафронова и и.о. генерального директора Агентства инвестиционного развития республики Юлианы Диряховой с руководителем и основателем сингапурской нефтегазовой компании Филом Меласеком и вице-президентом Марком Винсеном.

В ходе встречи Фил Меласек сообщил о том, что на сегодняшний день его компания успешно осуществляет добычу и переработку природного газа и нефти по всему миру. Так, г-ном Меласеком была введена станция по переработке нефтепродуктов в Папуа-Новой Гвинее. В период управления компанией InterOil Меласек курировал проект по разработке газового месторождения Эльк-Антелоп, чьи запасы в общей сложности насчитывают порядка 285 млрд кубических метров природного газа. В 2014 году по итогам деловых переговоров одна из крупнейших нефтегазовых корпораций – французская корпорация Total – выступила в качестве оператора данного проекта на этапе геологоразведки и дальнейшей оценки ресурсной базы газового месторождения Эльк-Антелоп. Позже компания InterOil реализовала 40% своих активов в Папуа-Новой Гвинее в размере 450 миллионов долларов в пользу Total с условием будущих компенсаций в случае подтверждения большего объема запасов газового месторождения.

В рамках бизнес-встречи представителями якутской делегации были презентованы инвестиционные проекты Якутии, представленные в сфере нефтегазодобычи, включая проект геологического изучения и промышленного освоения Западно-Анабарского лицензионного участка. Глава Asian Oil & Gas сообщил, что предварительно изучил данные проекта и крайне рад возникшей возможности обсудить его более детально, включая рассмотрение технических и отраслевых вопросов.

Сингапурская нефтегазовая компания выразила готовность к активному сотрудничеству, отметив необходимость тесного взаимодействия как с непосредственным инициатором проекта АО НК «Туймаада-Нефть», так и с правительством Якутии.