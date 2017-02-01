В 2016 году АЛРОСА реализовала алмазов на 4,3 миллиарда долларов

АЛРОСА опубликовала предварительные результаты продаж за IV квартал и 12 месяцев 2016 года. Добыча по итогам прошлого года достигла 37,4 млн каратов. По предварительным данным, объем продаж алмазов составил не менее 4,3 млрд долларов.

Объем добычи снизился на 2% по сравнению с результатами 2015 года в связи с корректировкой плана на россыпных месторождениях во втором и третьем кварталах текущего года в соответствии с ситуацией на алмазном рынке.

Рост добычи в четвертом квартале прошлого года на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года обусловлен развитием подземной алмазодобычи и выходом на проектную мощность рудника трубки «Мир».

По предварительным данным, объем продаж алмазов по итогам года составил 40,1 млн каратов, выручка от продаж алмазов – не менее 4,3 млрд долларов, сообщает Rough&Polished.

Объем продаж алмазов в четвертом квартале 2016 года — 10,1 млн каратов, в том числе 6,6 млн каратов алмазов ювелирного качества по средней цене 127 долларов/карат и 3,5 млн каратов алмазов технического качества по средней цене 6 долларов/карат. Выручка от реализации алмазов составила не менее 849 млн долларов.