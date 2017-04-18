«Уралхиммаш» поставит оборудование для разработки Чаяндинского месторождения

«Уралхиммаш» продолжает эффективное сотрудничество с ПАО «Газпром». Подписан новый контракт на изготовление и поставку блочного оборудования для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии.

Завод должен изготовить восемь единиц блочного оборудования: четыре газосепаратора промежуточных 20С-1 и четыре газосепаратора низкотемпературных 20С-2. Общая масса поставки почти 250 тонн. Срок поставки готового оборудования — ноябрь 2017 года.

Это уже третий заказ на изготовление оборудования для Чаяндинского НГКМ, который выполняет АО «Уралхиммаш». Сотрудничество уральцев с ПАО «Газпром» началось в марте 2016 года, когда был подписан контракт на поставку 27 аппаратов для Чаяндинского НГКМ. Все аппараты уже изготовлены и поставлены на промплощадку заказчика.

В октябре 2016 года завод «Уралхиммаш» получил новый заказ — на изготовление и поставку 11 типов арматурных блоков, что составило 30 единиц оборудования. Сейчас на заводе идет изготовление арматурных блоков, их отгрузка заказчику пройдет летом этого года.