Участники «Синергии Севера»: Форум расширит возможности ваших проектов

Участники форума «Синергия Севера» прошлых лет отмечают, что участие в мероприятии дает не только возможность получить финансовую поддержку, но и получить бесценный опыт и раскрыть новые горизонты возможностей.

Вячеслав Егоров в прошлом году принимал побывал на форуме как участник направления «Молодые предприниматели». В этом году он выступает уже как руководитель направления IT-SYNERGY.

«Участие в форуме дает старт, толчок к развитию. Это возможность набрать команду, расширить кругозор и круг общения. Это и называется синергия – работая сообща, мы можем добиться гораздо большего, чем в одиночку. В прошлом году я не смог получить грант, однако понял, что есть множество путей по которому можно идти», – говорит Вячеслав.

Консультант по маркетингу Семен Сивцев говорит, что на Синергии можно научиться применять теоретические знания на практике. Он делится опытом с будущими участниками.

«Есть у нас, суровых северян, такая черта – умалять свои достоинства, достижения. Почему-то считается нескромным рассказывать о себе. Продажа или защита проекта – не время для мнимого стеснения. Если это правда, то почему не рассказать, что умеешь не просто фотографировать, а мастерить студию своими руками? Что рецепты блюд не просто скачаны из Интернета, а благодаря им реально похудел на 25 кг? Некоторые факты буквально клещами вытягивались из рассказчиков, а сколько еще не удалось достать?», – отмечает Семен.

В этом году победителей ждут гранты в 200 и 100 тысяч рублей. Об этом заявляет руководитель направления «Молодые предприниматели», сопредседатель ЯРО «Деловая Россия» Дмитрий Иннокентьев: «Участники нашего направления получат возможность отправиться на всероссийский конкурс федеральной программы «Ты — предприниматель!» в Москву».

По заявлению Дмитрия, всего призов и поощрений для участников направления «Молодые предприниматели» будет более десятка.

Напомним, с 26 по 30 июля в местности «Орто Дойду» Хангалласского улуса пройдет образовательный форум «Синергия Севера-2017». Ежегодно мероприятие объединяет студентов и молодых предпринимателей для обсуждения проектов и разработок.