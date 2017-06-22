Страхования компания «Стерх» приняла новую стратегию развития

На состоявшимся на днях годовом общем собрании акционеров АО РСК «Стерх» финансовая эффективность компании за минувший год получила высокую оценку. Кроме того, принята стратегия развития Региональной страховой компании «Стерх» до 2022 года, также получившая положительные отзывы акционеров.

Документ, определяющий дальнейший курс деятельности акционерного общества, ориентирован на диверсификацию и интегрированный рост, направленные на развертывание области деятельности компании, а также ее расширение предприятия путем создания новых структур.

Стратегия глобального присутствия в регионах является огромным конкурентным преимуществом для универсальной страховой компании, работающей на рынке корпоративного и розничного страхования.

Дальнейшее расширение территории деятельности, предполагающее присутствие компании в Центральном, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Южном регионах России станет основой для постоянной положительной динамики развития, увеличения объемов деятельности и роста числа клиентов РСК «Стерх».

Отметим, предыдущая стратегия с периодом реализации до 2017 года, была направлена на концентрированный рост и усиление лидерских позиций на региональном рынке за счет расширения страхования по обязательным видам страхования, совершенствования и развития новых страховых продуктов по добровольным видам страхования и освоение новых сегментов рынка за пределами Якутии.

С поставленным генеральным планом компания справилась досрочно уже в 2016 году. РСК «Стерх» в целом активно и планомерно увеличивает сборы и свою долю на страховом рынке республики. По итогам 2016 года на рынке страхования республики доля ведущего страховщика республики, за вычетом сборов кэптивных страховых компаний и компаний, осуществляющих страхование жизни, составила более 40%. Отмечается положительная динамика всех ключевых показателей развития компании. Общие страховые сборы возросли с 32 млн. руб. в 2005 г. до 1,2 млрд руб. в 2016 г. (рост в 38 раз). Всего с 2005 по 2016 годы РСК «Стерх» собрала около 5 млрд руб.

В рамках реализации действующей стратегии РСК «Стерх» совершил географический прорыв в регионы России. За последний год были открыты филиалы и агентства в Москве, Владивостоке, Краснодаре, Казани, Петропавловске-Камчатском и многих других городах. Таким образом, в настоящий момент компания имеет 15 инорегиональных филиалов и агентств.

Выход АО РСК «Стерх» за пределы республики повлек экономический эффект в виде увеличения объема сборов, привлекаемых из регионов России. Уже сейчас их доля составляет 50% страховых сборов. А к завершению реализации стратегии РСК «Стерх» намерена довести этот показатель до 70%.

Прогнозируется, что поставленные в стратегии задачи по диверсификации деятельности компании с ее географическим и структурным расширением на порядок увеличат коммерческую эффективность РСК «Стерх».

Предстоящие изменения, разумеется, отразятся и на размере налогооблагаемой базы. К завершению реализации стратегии объем отчислений РСК «Стерх» в бюджеты разного уровня по сравнению с прошлым годом возрастет в пять раз и составят порядка 400 млн руб., почти половина из которых будет направлена в казну республики. Отметим, что объем налоговых отчислений за 12 лет существования компании во все уровни бюджета составил порядка 375 млн. руб.

Таким образом, АО РСК «Стерх», исполняя свою миссию, заключенную в предоставлении каждому клиенту качественной и доступной страховой защиты, консолидации финансовых средств республики и обеспечения страховой защиты объектов социального значения и предприятий на всей территории Республики от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, намерена к 2022 году стать системообразующей страховой организацией в Дальневосточном федеральном округе, приносящей максимальную прибыль для республики.