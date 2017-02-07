Столыпинский клуб предлагает сделать ставку на регионы

Эксперты продолжают обсуждать подходы к изменению характера экономики России. Предложения по ускорению темпов роста ВВП выше среднемирового значения (3%) сейчас собирает Минэкономразвития. Задачу расти лучше мировой экономики перед правительством в конце прошлого года поставил президент Владимир Путин. Пока больше всего голосов набирает смена сырьевого характера экономики на модель инвестиционного роста, пишут «Известия».

Одним из способов добиться требуемых темпов является привлечение инвесторов в регионы. Шесть предлагаемых Столыпинским клубом кластеров — это переработка природного газа в минеральные удобрения в районах портов Балтики, Черного моря и Дальнего Востока, кластер медицинского оборудования в Санкт-Петербурге, фармацевтический — в Калуге, по глубокой переработке леса — в Забайкальском крае и Иркутской области, по станкостроению и приборостроению — в Новосибирске и Башкортостане, по производству мяса — в Калмыкии.

Ядром кластеров должны стать предприятия крупнейших государственных компаний, естественных и сырьевых монополий, вокруг которых возможно создание цепочки смежных производственных малых и средних предприятий.

Территориальным блоком «Стратегии роста» предлагается сменить парадигму региональной политики. По убеждению экспертов клуба, сейчас все блага сосредоточены в нескольких крупнейших городах, откуда они распределяются в моногорода и депрессивные регионы. Если сместить акцент на «середнячков», то за их счет можно добиться прорыва.

«Города-миллионники исчерпали ресурс роста, а в моногородах его перспективы сомнительны. Нужно сместить фокус внимания на более скромные областные и районные центры», — рассказала директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович.

По ее словам, необходимо развивать сельскохозяйственную кооперацию, строить в основных городских центрах кооперативные центры хранения и оптово-розничной реализации продукции АПК, использовать промышленные парки для производства «простых вещей» около крупных городов.

Идея Столыпинского клуба заслуживает внимания, но ее авторам придется найти способ органично вписать ее в систему уже существующих территорий опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами, считает директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин. Сейчас в России около 30 ТОР и особых экономических зон, а также около 400 индустриальных парков. Эксперт предлагает сосредоточиться на создании технологий.

Эксперты Столыпинского клуба считают необходимым сместить акценты в налоговой политике. По их замыслу, доля сборов, остающихся в региональных и муниципальных бюджетах, должна быть увеличена для мотивации территорий к улучшению делового климата и привлечению инвестиций. Александр Дерюгин дополняет эту мысль предложением найти способ мотивировать губернаторов создавать условия для развития продвинутых производств.