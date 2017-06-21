СОГАЗ застрахует имущество АЛРОСА на 676,8 млрд рублей

По итогам проведенного тендера АЛРОСА заключит договор страхования с группой «СОГАЗ» сроком на один год. Программа страхования охватывает все основные структурные подразделения и 11 дочерних компаний. Все имущество будет застраховано на 676,8 млрд рублей на условиях «от всех рисков» и по восстановительной стоимости, сообщает пресс-служба компании.

Страхованию подлежат здания и сооружения, машины и оборудование, спецтехника, транспортные средства, материальные запасы, объекты незавершенного строительства. Кроме того, страховое покрытие распространяется на горно-капитальные работы, включая подземные рудники. Имущество будет застраховано от гибели, утраты и повреждения по различным причинам. Совокупная страховая сумма составит 676,779 млрд. рублей.

По словам начальника отдела страхования алмазодобывающей компании Акила Зубира, разработанная программа страхования соответствует лучшим мировым практикам в области страхования и управления рисками. «Ранее структурные подразделения и дочерние общества самостоятельно страховали отдельные объекты имущества на разных условиях и по остаточной стоимости. Последние два года компания вырабатывала единый подход к страхованию активов. В течение 2016-2017 годов была проведена комплексная оценка рисков по всем основным активам и разработана единая программа страхования, которая будет распространятся на все имущество АК «АЛРОСА», а также 11 дочерних компаний группы. Программа предусматривает унифицированный подход к страхованию на условиях «от всех рисков» и оценку ущерба по восстановительной стоимости. Все это выводит страховую защиту компании на качественно новый уровень», − отметил Акил Зубир.

Помимо имущества структурных подразделений АЛРОСА, программа страхования будет действовать в отношении ПАО «Севералмаз», АО «Алмазы Анабара», АО «Нижне-Ленское», ПАО «АЛРОСА-Нюрба», АО «Геотрансгаз», ООО «Уренгойская газовая компания», АО «АЛРОСА-Газ», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «Авиакомпания «АЛРОСА», АО «НПП Буревестник» и ООО «ПТВС».