Сингапурский конгломерат Keppel заинтересовался нефтегазовыми проектами Якутии

Группа компаний Keppel — ведущий конгломерат в Сингапуре, представленный более чем в 30 странах мира, — заинтересовался проектами западной нефтегазовой провинции Якутии. Инвестиционный потенциал проекта «Геологическое изучение и промышленное освоение Западно-Анабарского участка недр РС(Я)» представителям Keppel презентовал глава Мининвестразвития региона Антон Сафронов, а также и.о. генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС(Я)» Юлиана Диряхова.

Антон Сафронов подчеркнул, что реализация крупномасштабной добычи нефти и газа на Западно-Анабарском лицензионном участке в дальнейшем может рассматриваться как стартовая площадка для геологического изучения и последующего освоения углеводородных ресурсов Лено-Анабарского прогиба. По этому критерию проект освоения Западно-Анабарского участка имеет достаточно низкие риски.

Президент компании Keppel Offshore & Marine Ltd г-н Ленг Йо Онг рассказал, что Россия с ее огромными запасами нефти и газа является перспективным партнером для Keppel. В настоящий момент совместно с ПАО «НК «Роснефть» реализуются проекты по технологическому и инженерному сотрудничеству. Исполнительный директор Keppel Singmarine Ltd г-н Абу Бакар Модэ отметил, что их компания выражает заинтересованность в совместной реализации нефтегазовых проектов республики. Синергия с сингапурской энергетической компанией Pavilion и японским партнером может стать отправной точкой в реализации проекта «Геологическое изучение и промышленное освоение Западно-Анабарского участка недр РС(Я)».

В результате переговоров сингапурской стороной было принято решение рассмотреть проект более детально, изучить его экономику и логистическую составляющую в разрезе потенциального экспорта на страны Азиатско-тихоокеанского региона.

«Мы рады, что провели переговоры с крупнейшим мировым строителем и технологическим лидером из Сингапура. Совместная реализация проекта станет примером того, как компетенции и технологии лидеров глобального рынка могут быть использованы в первую очередь для развития нефтегазовой отрасли Якутии с участием крупных игроков», — резюмировал Антон Сафронов.