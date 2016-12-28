Семен Потапов рассказал о задачах и перспективах по заготовке молока

Если десяток лет назад заготовка молока являлась своеобразной формой социальной поддержки населения на селе, то сегодня это превращается в системный процесс товарного производства. О предварительных итогах по заготовке молока и задачах, перспективах на будущий год рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Семен Потапов.

— Каковы предварительные итоги валового надоя молока? Как рассчитывается этот объем?

— По оперативным данным на 22 декабря по республике заготовлено 76057 тонн молока во всех категориях хозяйств при плане 72 814 тонн. Перевыполнение плановых показателей года составило 5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года, увеличение составляет 3448,6 тонн. При этом валовый надой молока в республике по итогам года предварительно составит 164,8 тонн.

Объем валового надоя молока рассчитывается на основе производства сельскохозяйственных производственных кооперативов, крестьянских фермерских хозяйств, подсобных хозяйств. Не стоит путать такие понятия, как валовый объем производства и объемы заготовки молока. Заготовка молока – только одна сторона товарного производства. Помимо этого, определенное количество молока из валового объема приходится на выпойку телят. Ежегодно по республике выход телят составляет в среднем 67 тысяч голов, и по зоотехнической норме телятам выпаивается в среднем от 300 до 350 литров молока. То есть на выпойку телят в среднем расходуется от 20,1 до 23,4 тысяч тонн молока в год.

К особенностям товарного производства молока в нашей республике при формировании объемов валового надоя учитывается, во-первых, и то, что заготовка молока ведется в 18 основных улусах республики. В остальных улусах, а это – северные, арктические и промышленные районы — молоко не заготавливается, субсидия в эти улусы доводится на поголовье крупного рогатого скота в целом. При этом эти районы нацелены на самообеспечение молоком и молочной продукцией, произведенными местными товаропроизводителями. Этот объем не учитывается в объемах заготовки, но засчитывается, естественно, в валовом объеме производства молока в целом. Только, например, один совхоз “Новый” Мирнинского улуса надаивает более 1300 тонн молока в год, и это не учитывается в объемах заготовки молока.

Во-вторых, в республике заготовка молока, как правило, производится в марте-ноябре. Оставшиеся пять месяцев года выпадают из заготовительного процесса. Тем не менее, в это время молоко также производится, и оно направлено в большей степени на собственное потребление.

Вот почему я акцентирую внимание на то, что объемы валового надоя молока и объемы заготовки молока не стоит смешивать, это совершенно разные категории производства.

В текущем году наибольший рост по отношению к результатам 2015 года показали Якутск – 149,2 %, Мегино-Кангаласский улус — 122%, Нюрбинский улус – 110,7 % и Хангаласский улус – 110,1 %.

— Понятно, что без достаточной кормовой базы невозможно говорить об увеличении объемов надоя молока…

— Тут большого секрета нет. Всем известно, что молоко коровы – на ее языке, то есть как накормишь ее, таков и будет результат.

В последние годы в республике существенно улучшается система кормозаготовки. В те улусы, которые испытывали в последние годы трудности в зимовке, была организована доставка кормов, и это не только грубые корма, но и концкорма.

Для обеспечения доступности концентрированных кормов сельхозтоваропроизводителям отдельных улусов и наслегов республики ежегодно по линии МСХиПП РС(Я) 100% возмещаются транспортные затраты по доставке комбикормов и зернофуража до наслегов. На зимовку 2013-2014 года была субсидирована перевозка 11 911 тонн концентрированных кормов. В 2014-2015 годах была возмещена доставка 1000 тонн комбикормов и 3578 тн зернофуража. В 2016-2017 годах планируется возмещение доставки 1981 тонн комбикормов и 1373 тонн зернофуража.

Поэтому сказать, что скот содержится только на сене, даже в испытывающих трудности в зимовке улусах, невозможно. В конечном итоге, вся эта работа направлена не просто на сохранение поголовья, но и на повышение объема надоя молока. Принятые меры также позволили удержать процесс уменьшения поголовья скота. Поддержка кормопроизводства будет и далее развиваться.

Для обеспечения животноводства полноценными кормами мы расширяем возможности как лугового, так и полевого производства кормов. Как известно, генетический потенциал продуктивности скота в условиях Севера на 70% определяется кормлением, остальные 30% — технологией и селекцией. Заготовкой сочных кормов в нашей республике в основном занимаются организованные животноводческие хозяйства. По итогам кормозаготовительных работ 2016 года по республике заложено силоса 110% — больше от уровня 2015 года, и заготовлено сенажа 121% — больше от прошлогоднего объема.

С 2017 года будет работать подпрограмма «Развитие кормопроизводства» по трем направлениям – техническая модернизация кормопроизводства, строительство изгородей и строительство силосных траншей. Основным требованием для участия в подпрограмме будет наличие муниципальной программы «Развитие кормопроизводства» и софинансирование из улусного бюджета, фактический посев кормовых культур за 2016 год по данным Госкомстат.

— Вы говорите, что падение численности скота приостановлено. Каковы реальные цифры выравнивания ситуации? На примере конкретно каких хозяйств можно сказать, что растет показатель удоя с одной фуражной коровы?

— В республике скот содержится в 406 населенных пунктах. В сравнении с 2013 годом, в 2014 году поголовье коров сохранено и увеличено в 164 наслегах (40,4 % от всех наслегов). В 2015 году поголовье коров сохранили и увеличили 194 наслегов, или 47,8%. По итогам 2016 года общее поголовье коров в республике по прогнозным данным управлений сельского хозяйства сохраняется на уровне прошлого года.

За последние годы динамика сокращения поголовья крупного рогатого скота постепенно уменьшается. Так, если в период с 2011 по 2014 годы среднее сокращение поголовья скота составляло 15 тыс. голов, то по итогам 2016 года прогнозируется сохранение поголовья скота на уровне прошлого года.

Немаловажную роль в сохранении поголовья, следовательно, и роста надоев, выполняют передовые сельскохозяйственные кооперативы. Например, СХПК «Крестях» Сунтарского улуса по итогам 2016 года по предварительным данным, имея 167 коров красно-степной породы, надаивает 4649 литров молока с 1 дойной коровы, с 395 коров симментальской породы надаивает 3447 литров молока с 1 дойной коровы.

Помимо этого хозяйства ООО «Агрофирма Немюгю», ООО «Конезавод Берте», ООО «Кладовая Олекмы», ООО «Ампаардаах» по итогам 2016 года также надаивают более 3000 литров молока.

Есть и такой пример: в ООО «Илгэ» Амгинского улуса в августе 2016 года из Алтайского края завезено 100 нетелей симментальской породы. На сегодняшний день 98 процентов из них отелилось, с первотелок надаивают в эти дни 14-16 литров молока в сутки.

— Как Вы оцениваете положение производства товарного молока республики на фоне наших соседей в Дальневосточном регионе, например, с Амурской областью?

— Это очень верный вопрос, который дает ответы на повышение качества и культуры производства скотоводства в целом. Стоит отметить, что наши соседи, амурчане, активно работают в этом направлении. Посмотрите сами, имея на 1 января 2015 года 37,9 тысяч голов коров (у нас в республике на этот период имелось 75 тысяч голов коров), производство молока в области составило 148,6 тысяч тонн. У нас валовый надой составил 164,6 тысяч тонн. Валовый надой с одной дойной коровы в Амурской области составил 11 260 кг. Показатели амурчан отражают, что нам стоит работать над повышением культуры производства и повышения качества работы.

— Каковы планы министерства по повышению производства молока и молочной продукции? Какие изменения будут в системе заготовки молока в 2017 году?

— Сельские товаропроизводители знают, что начиная с 2002 до 2014 года, ставка субсидии на молоко выросла с 11,2 рублей до 19,2 рублей. При этом, в республике отмечалась отрицательная динамика заготовки молока: с 2008 года до 2013 год падение объемов заготовки составило 22%.

В 2015-2016 годах ставка субсидии на молоко составляла 30 рублей, средняя заготовительная цена по республике составила 37,7 рублей. При этом выросли и объемы заготовки молока с 71 346 тонн в 2013 году до более чем 76 000 тонн в 2016 году. Так, итоги 2013 г. – 71346 тонн; 2014 – 72055 тонн; 2015 – 72846 тонн; 2016 – 76057 тонн на 22 декабря.

В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 года 1619 — З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» в 2017 году будет действовать обновленная система заготовки молока.

Приказом министерства, размещенным на сайте министерства, утверждается «Порядок определения заготовительных организаций по заготовке сырого молока на уровне муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) на 2017 год». Данный порядок регламентирует условие определения и отбора заготовительных организаций по заготовке сырого молока.

В связи с исполнением 11 статьи закона «О развитии сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» на заготовку сырого молока будет установлена заготовительная цена – в размере 45 рублей. Эта цифра не случайна. Министерством предварительно были изучены все нормативные расходы себестоимости выработки 1 кг. молока во всех формах хозяйствующих субъектов – начиная от личных подсобных хозяйств и заканчивая сельскохозяйственными кооперативами. В среднем себестоимость производства молока в республике вышла в 45 рублей.

В-вторых, будут внесены изменения и в механизм закупки молока. До сих пор средства на заготовку молока подразделялись на субсидию и закупочную цену. То есть из республиканского бюджета на килограмм заготовляемого молока выделялось 30 рублей, заготовительное пищевое перерабатывающее предприятие выплачивало от 6 до 10 рублей за килограмм молока. В текущем году цена заготовителя в среднем вышла в 8,5 рублей.

С будущего года не будет понятия «субсидия». Если сегодня заготовитель действует как оператор по доведению средств бюджета до сдатчиков молока, то с будущего года такой деятельности не будет. Из республиканского бюджета заготовительной организации будет доведен объем субвенции по 35 рублей за килограмм молока. Заготовитель обязан будет внести в этот счет не менее 10 рублей за килограмм сданного молока. Заготовительная организация должна будет оперативно произвести оплату за сданное молоко (сроки произведения оплаты – сколько раз в месяц, устанавливают сами члены кооператива, здесь министерство не указывает, не вмешивается).

Заготовительная организация имеет право за молоко высшего качества и первого сорта увеличить заготовительную цену. Например, у предприятия, сдающего молоко, надоенное из доильного аппарата, цена заготовителя может быть выше, чем у надоенного вручную.