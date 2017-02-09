Россия намерена расширять экономическое взаимодействие в Якутии

День дипломатического работника будет отмечаться в России 10 февраля. Международный политический процесс всеобъемлюще влияет на все сферы жизни общества. Согласно Концепции внешней политики РФ, утвержденной 30 ноября прошлого года, Россия намерена принимать меры по расширению экономического взаимодействия в Северо-Восточной Азии, в частности, в Якутии.

Атташе представительства МИД России в Якутске Сергей Тарасов отмечает, что все большую значимость обретает развитие международного и межрегионального диалога, как важнейших инструментов регулирования международного климата.

В своем докладе специалист отмечает, что Якутия имеет ярко выраженную геоэкономическую специфику, разительно отличающую ее от других регионов страны: «Помимо того, что республика находится в зоне вечной мерзлоты, она лишена выхода к регулярному судоходному морскому побережью. Данная специфика оказывает прямое воздействие на специализацию производства, структуру товарообмена, в том числе внешнеторгового».

По словам Сергея Тарасова, республика имеет значительный потенциал быть составным звеном в системе региональной торговли в Северо-Восточной Азии. Имеющийся потенциал может характеризоваться, в частности, относительной близостью потенциальных рынков сбыта сырья и товарной продукции в Китай, КНДР, Корею и Японию.

Представитель МИД России подчеркивает, что в результате изменения климата в Арктике открываются дополнительные возможности к увеличению морских перевозок по Северному Ледовитому океану. Облегчаются возможности разработки природных ресурсов, повышается коммерциализация использования Северного морского пути. В этой связи существенно изменятся исходные данные геоэкономических характеристик Якутии.

«С учетом геополитической значимости территорий Дальнего Востока России и тому вниманию, которое уделяется со стороны руководства страны развитию его регионов, Якутия имеет потенциал быть активным фактором в системе мирохозяйственных торгово-экономических связей», — заключает Тарасов.