Россельхозбанк поддержал строительство крупного тепличного комплекса в Чечне

Россельхозбанк приступил к финансированию строительства крупного тепличного комплекса ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» для круглогодичного выращивания овощей и зеленых культур в Чеченской республике. В настоящее время на реализацию инвестпроекта Банком направлено порядка 1 млрд рублей из кредитной линии на общую сумму свыше 1,75 млрд рублей.

Применяя автоматизированные системы и искусственное освещение, предприятие площадью 9 га планирует ежегодно производить свыше 7 000 тонн продукции и удовлетворять спрос населения на свежие овощи. Текущая строительная готовность комплекса составляет порядка 60%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на I квартал 2017 года.

Россельхозбанк выделяет значительные объемы кредитных средств на финансирование проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте – данное направление сельхозпроизводства является одним из приоритетных в развитии отечественного сельского хозяйства. Тепличные комплексы, построенные при поддержке Банка по всей стране, позволяют производить 154 тыс. тонн овощной продукции в год.