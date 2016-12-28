Россельхозбанк финансирует строительство тепличного комбината в Ставропольском крае

При финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставропольского края начато строительство высокотехнологичного тепличного комплекса ООО «ТК Андроповский» площадью 10 га для круглогодичного выращивания овощей и другой продукции.

Проект предусматривает создание современного предприятия, с ежегодным производством свыше 5 500 тонн овощей в условиях естественной освещенности, с применением автоматизированных тепличных систем.

С целью финансирования проекта Россельхозбанком открыта кредитная линия более 1 млрд рублей, при этом в строительство комплекса Банком уже вложено порядка 500 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2017 году.

Проект является одним из крупнейших на Ставрополье в сфере овощеводства и соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории региона. Его реализация будет способствовать круглогодичному обеспечению населения России доступной, свежей, экологически чистой овощной продукцией отечественного производства.