Регионам установят ориентиры по уровню самообеспеченности продуктами

Российские регионы будут дифференцированы по самообеспеченности продовольствием в рамках корректировки Доктрины продовольственной безопасности, сообщает Минсельхоз. Процесс дифференциации планируется начать с молока.

«Самообеспеченность дифференцирована по регионам точно будет. Это может быть сделано в рамках корректировки Доктрины продовольственной безопасности. Нужно декомпозировать глобальные показатели, мы должны чётко понимать, насколько в регионах этот показатель достаточен», — заявил директор департамента регулирования продрынков Минсельхоза Владимир Волик.

Необходимость этой работы Волик объяснил на примере рынка молока: «Показатель по самообеспеченность молоком (как и по другим продуктам) в настоящее время интегрирован, и каждый регион считает, что у него должен быть такой же показатель. Мы считаем, что нужно в регионах этот показатель скорректировать с учётом климатических условий, традиций, потребностей и условий для переработки».

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, уровень самообеспечение молоком и молочными продуктами (в пересчете на молоко) должен составлять не менее 90%.

По словам Волика, показатели самообеспечения в разных регионах должны быть разными. «В этом году, я думаю, обозначим логику и посыл регионам, до какого уровня надо доводить самообеспеченность по молоку», — заявил он.

При этом он напомнил, что в этом году в условия по предоставлению мер господдержки на литр молока включён такой показатель, как эффективность производства. «Будут получать больше те, кто эффективнее работает», — заключил он.

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