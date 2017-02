Расчеты в юанях клиентов ВТБ на Дальнем Востоке выросли на треть

Операции в юанях клиентов ВТБ в ДФО по итогам 2016 года выросли на 28% и составили 431 млн юаней (эквивалент 3,76 млрд рублей).

Рублевые расчеты по внешнеторговым контрактам составили 34,9 млрд рублей (рост к прошлому году — 11,4%).

Заместитель управляющего хабаровского филиала ВТБ Юлия Воробьева прокомментировала: «Импортеры выигрывают при фиксировании цен в валюте КНР, поскольку юань последние два года рос существенно медленнее доллара. Также внешнеторговые расчеты в национальных валютах позволяют предприятиям снизить затраты на конвертацию».

В хабаровском филиале ВТБ, базовом для подразделений банка на Дальнем Востоке, действует Расчетный центр с Китаем, через который проходят платежи клиентов банка из всех регионов России в пользу китайских контрагентов. Расчетный центр использует 5 прямых корреспондентских счетов (2 счета Ностро и 3 счета Лоро) в долларах с ведущими банками КНР — Bank of China LTD Beijing, Agricultural Bank of China, Harbin и China Construction Bank, Suifenhe. А также взаимные счета в национальных валютах с Agricultural Bank of China, Harbin. Кроме того, осуществляются расчеты на условиях доверительности с Industrial and Commercial Bank of China, Harbin.

У банка ВТБ работает собственный филиал в Шанхае, возможности которого востребованы дальневосточными компаниями в ходе сотрудничества с китайскими партнерами.