Производственный Новый год в «Якутугле» встретили досрочно

В АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») годовой план по добыче угля на разрезе «Нерюнгринский», выпуску коксового концентрата и реализации угольной продукции выполнили досрочно.

Обогатительная фабрика «Нерюнгринская», достигнув отметки 5,6 млн тонн готовой угольной продукции, досрочно выполнила годовой план по выпуску коксового концентрата. Для того, чтобы подойти к этой цифре, обогатители компании переработали 8,5 млн тонн угля. Уже сейчас это позволило на 11% превысить показатели за весь 2015 год по выпуску коксового концентрата. До конца этого года на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» планируют выпустить еще порядка 220 тыс. тонн готовой угольной продукции.

Почти на две недели раньше запланированного срока выполнили план по добыче угля и на разрезе «Нерюнгринский». Годовую планку работники разреза преодолели 19 декабря, превысив показатели добычи коксующегося и энергетического угля прошлого года на 6%. По плану до конца года еще будет отгружено свыше 300 тыс. тонн угля.

Исполнение годового бюджета продаж 2016 года в компании также осуществили досрочно. План реализации выпускаемой продукции был достигнут 3 декабря, что уже позволило перевыполнить показатели продаж прошлого года на 6%.

Продукция компании «Якутуголь» пользуется большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.