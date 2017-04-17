Председатель Госкомцен Якутии: тарифообразование в энергетике не прозрачно

В Федеральной антимонопольной службе России прошло обсуждение проблем тарифного регулирования в Якутии. Председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова отметила необходимость единых подходов при регулировании, так как существующие различия методик и процедур регулирования тарифов в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении усложняют процесс утверждения и не дают прозрачности установления тарифов.

Председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова обозначила необходимость пересмотра тарифов на коммунальные услуги для предприятий с 1 января текущего года, что не было учтено в нормативно-правовых актах по выравниванию тарифов на электроэнергию, так как это не поддерживает минэнерго РФ. ФАС России одобрило данное предложение и уведомило, что будет настаивать на пересмотре тарифов на коммунальные услуги для предприятий, как следствие выравнивания энерготарифов для прочих потребителей.

Представителями Якутии в ФАС были внесены предложения по установлению тарифов с момента фактического оказания услуг, упрощению порядка изменения тарифных решений, учету в тарифах безнадежных долгов, включению в плату за технологическое присоединение затрат на строительство сетей до стены здания социального объекта.

По итогам переговоров заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев назвал обозначенные предложения республики нужными и дельными. Он заверил, что внесенные предложения будут учитываться при совершенствовании тарифного законодательства, в частности при принятии федерального закона «Об основах государственного регулирования цен и тарифов», сообщает пресс-служба Госкомцен Якутии.