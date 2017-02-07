Правительство России утвердило целевые модели по улучшению инвестклимата в регионах

Правительство РФ утвердило перечень целевых моделей по устранению бюрократических барьеров, упрощению процедур ведения бизнеса по 12 направлениям и улучшению инвестиционного климата, которые будут внедряться в регионах.

«Я подписал распоряжение правительства, которым утверждаются 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов по ключевым параметрам, которые наиболее сильно влияют, по нашему мнению, на инвестклимат», — сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, речь идет об упрощении получения разрешений на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, о постановке ее на кадастровый учет, присоединении к электросетям, подключении к газу, теплу, воде, а также о привлечении инвестиций и работе с инвесторами передает «Финмаркет».

«Эти целевые модели подготовлены на базе так называемых лучших практик. Надеюсь, они помогут регионам разработать собственные «дорожные карты» по улучшению условий ведения бизнеса», — сказал Медведев.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов пояснил, что на основании утвержденных моделей регионы должны будут создать свои «дорожные карты». «В течение 2017 года мы будем работать вместе с региональными властями, а на федеральном уровне будут созданы федеральные рабочие группы, которые будут возглавлять заместители министров или руководители других федеральных органов, которые по той или иной тематике будут продвигать это направление. Организационное сопровождение проекту будет обеспечивать Агентство стратегических инициатив, и дважды в год Минэкономразвития будет докладывать в правительство о том, как целевые модели продвигаются», — заявил Шувалов.

Первый вице-премьер назвал ожидаемые результаты от внедрения целевых моделей: получение разрешения на строительство должно сократиться с 210 до 80 дней, подключение к электросетям не должно будет превышать 90 дней, срок постановки на кадастровый учет должен сократиться с 80 до 38 дней.