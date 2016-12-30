Правительство России утвердило создание ТОР «Южная Якутия»

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития «Южная Якутия». Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

«Это уже четырнадцатая ТОР на Дальнем Востоке. Надеюсь, она позволит привлечь дополнительно деньги, довольно значительные, в Республику Якутия, запустит реализацию семи инвестпроектов», — уточнил премьер.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.Галушки, «все территории опережающего развития создаются в зависимости от потребности со стороны бизнеса в таком режиме и готовности региона к формированию новой точки роста.

«У ТОР «Южная Якутия» горнодобывающая, промышленная специализация. На базе ТОР будет сформирован крупный промышленный центр. Сам Нерюнгринский район, где формируется ТОР, получит благоприятные условия для привлечения инвесторов», – подчеркнул глава Минвостокразвития России.

Объем частных инвестиций в ТОР «Южная Якутия» составит более 20 млрд. рублей, совокупные поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней (с учетом налоговых льгот) до 2025 г. — более 21 млрд рублей. Вклад от реализации проектов, реализуемых в рамках ТОР «Южная Якутия», в валовый региональный продукт Республики Саха (Якутия) составит порядка 254 млрд. рублей в течение 10 лет. Будет создано 2,9 тысяч новых рабочих мест. Бюджетных инвестиций с инфраструктуру ТОР не требуется.