Правительство России рассмотрит арктическую госпрограмму

Окончательный вариант обновленной госпрограммы по развитию Арктики 1 февраля внесут на рассмотрение кабмина РФ. Об этом ранее сообщал замминистра экономического развития России Александр Цыбульский, заявив, что объем средств, запланированный в программе, до внесения в правительство может измениться.

Госпрограмма, разработанная Минрегионом России, утверждена в 2014 году. Специалисты раскритиковали ее за отсутствие конкретики — графика реализации, финансирования и других показателей.

Обновленный вариант проекта подготовлен по решению Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В его разработке приняли участие все заинтересованные министерства и ведомства.

Новая госпрограмма рассчитана до 2025 года. Главный акцент в ней сделан на «опорные» зоны, которые должны в ближайшее время появиться в субъектах Арктической зоны РФ.

Согласно доработанной программе будет сформировано 8 опорных зон: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская.

Эта форма экономического развития арктических регионов позволит эффективнее осваивать арктические, в том числе шельфовые ресурсы, а также усовершенствовать транспортную систему, повысить качество жизни коренных малочисленных народов, реализовать информационную политику. Особое внимание в госпрограмме уделяется производству и технологиям.

Для регулирования создания и развития «опорных» зон Минэкономразвития в ноябре внесло в правительство законопроект «О развитии Арктической зоны Российской Федерации».

Документ закрепит за арктическими территориями России статус особых объектов государственного управления. Хотя при этом Арктика не станет административной единицей государства.