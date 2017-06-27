Правительство, работодатели и профсоюзы подписали соглашение о минимальной зарплате в 17 388 рублей

Правительство Якутии, Федерация профсоюзов республики и региональное объединение работодателей «Союз товаропроизводителей РС(Я)» подписали сегодня трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений.

Трехстороннее соглашение предусматривает установление в республике с 1 июля 2017 года минимальной заработной платы (МЗП) в размере 17 388 рублей.

Новая величина МЗП соответствует уровню прожиточного минимума трудоспособного населения республики за 1 квартал 2017 года. Увеличение региональной гарантии в области оплаты труда по сравнению с предыдущим ее размером (16 824 рубля) составит 3,4%.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) федеральным законом с 1 июля 2017 года составит 7 800 рублей. Соотношение с федеральным прожиточным минимумом составит 73%. Региональная МЗП с июля превысит федеральный МРОТ в 2,2 раза.

В целом за шесть лет реализации концепции повышения заработной платы и минимальной заработной платы в Якутии региональная МЗП увеличена в 2,6 раза с 6 614 рублей до 17 388 рублей. По России увеличение МРОТ за этот период составило 1,7 раза: с 4 611 до 7 800 рублей.

Для работников бюджетной сферы на обеспечение начисления месячной заработной платы работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины минимальной заработной платы, будут выделены дополнительные финансовые средства из госбюджета республики.

Действие нового соглашения распространяется на работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из государственного бюджета республики, а также работников организаций, предприятий, работающих на территории республики, за исключением финансируемых из федерального бюджета. Увеличение приведет к росту доходов работников, относящихся к техническому персоналу: уборщиков, вахтеров, сторожей, рабочих и так далее.

На заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений выступил председатель правительства Евгений Чекин. Он отметил, что в результате системной работы всех сторон социального партнерства, с 2014 года минимальная заработная плата в республике доведена и ежегодно устанавливается на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения.

На заседании выступили министр труда и социального развития Александр Михеев, президент Торгово-промышленной палаты, народный депутат Якутии Владимир Членов, председатель регионального объединения работодателей, генеральный директор авиакомпании «Якутия» Ольга Федорова, председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев.

В частности, Владимир Членов, отметив важное значение работы правительства Якутии по социальной защите населения, предложил более дифференцированно подходить к решению данного вопроса. «В арктических районах республики, где и цены на продукты значительно выше, и условия для жизни и работы сложнее, люди более нуждаются в поддержке», – сказал депутат. Ольга Федорова подчеркнула необходимость расширения Союза работодателей Якутии, повышения социальной ответственности предпринимателей. Николай Дегтярев напомнил, что такое соглашение в Якутии традиционно подписывается до 1 июля. Он предлагает сместить сроки на более раннее время.

Председатель правительства высказал мнение, что такой диалог необходим. Он поручил зафиксировать предложения, прозвучавшие в ходе заседания, и начать работу по этим направлениям. «Правительство Якутии очень многое делает по социальной защите населения. Соглашение подписали, но оно должно начать работать в срок, а не к концу года. А то у нас иногда получается так, что приняли решение сегодня, а исполнять начинаем спустя время. Такого не должно быть», – подчеркнул Евгений Чекин.

Трехстороннее соглашение подписали председатель правительства Якутии Евгений Чекин, председатель Федерации профсоюзов Николай Дегтярев и председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» Ольга Федорова.