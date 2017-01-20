Polymetal приобретает 5% в серебряном месторождении «Прогноз» в Якутии

Polymetal заключила соглашение с Polar Silver Resources Ltd, согласно которому компания будет участвовать в развитии серебряного месторождения «Прогноз» в Якутии.

Как говорится в сообщении Polymetal, сначала компания приобретает 5% в проекте за 3 млн долларов путем покупки 10% акций компании Polar, которая в настоящий момент косвенно владеет 50% в месторождении. Оставшиеся 50% в «Прогнозе» принадлежат группе частных инвесторов. Об этом сообщает «Финмаркет».

У Polymetal есть опцион на увеличение доли в месторождении до 50%, который может быть реализован после завершения ТЭО и оценки запасов, но не позднее 31 марта 2020 года.