Опыт формирования благоприятного инвестклимата Челябинской области применят в Якутии

В первый день работы IV Российско-Китайского ЭКСПО министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов встретился с заместителем министра экономического развития Челябинской области Антоном Бахаевым, который курирует вопросы внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества, а также формирования бизнес-климата в регионе. Диалог состоялся на фоне озвученных на ПМЭФ-2017 результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2016 год. В общем интегральном рейтинге регионов Якутия занимает 58 место из 85 субъектов.

Антон Бахаев рассказал о проведенной их министерством в 2016 году работе по улучшению инвестиционного и делового климата региона. Челябинская область поднялась на 10 позиций в рейтинге инвестпривлекательности – Южный Урал занял 22 место, улучшив предыдущий результат – 32 место. Он указал, что правительством области была создана рабочая группа, в которую вовлечены все ключевые ведомства. Благодаря слаженной работе и системным мерам произошло улучшение по целому ряду показателей, в особенности в области регуляторной среды. Это выдача разрешений на строительство, подключение к энергосетям, регистрация юридических лиц.

Еще один вопрос, который обсуждали должностные лица — это связь малых и средних предприятий в цепочке поставок крупных промышленных компаний, существующих в регионах, для содействия росту местных предприятий. В ходе разговора заместитель министра экономразвития Челябинской области пригласил своего якутского коллегу, ответственного за реализацию благоприятного бизнес-климата, посетить Челябинск для обмена знаниями и практическим опытом. Визит может состояться уже в третьем квартале 2017 года.

В ходе участия в панельной сессии под эгидой Восточного экономического форума «Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: первые истории успеха» состоялась презентация социально-экономических и инвестиционных преимуществ Якутии. В рамках выступления были представлены горнодобывающая и алмазогранильная отрасли наряду с набирающей обороты сферой нефтегазодобычи, активно продвигаемой главой министерства инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антоном Сафроновым совместно с региональным агентством инвестразвития. Также были презентованы уникальные механизмы развития Дальнего Востока – ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» и ТОР «Южная Якутия».

Основная программа, в рамках которой пройдут переговоры с потенциальными китайскими инвесторами, состоится в пятницу, 16 июня. Запланированы деловые переговоры с руководством компании Бо Чи Хэйлунцзян, компанией CRCC и другими, сообщает пресс-служба Мининвестразвития республики.

Напомним, на этой неделе в столице китайской провинции Хэйлунцзян – городе Харбине открылось IV Российско-Китайское ЭКСПО. Более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов России принимают участие в крупнейшей торгово-экономической выставке. В состав делегации республики вошли постпред Якутии по ДФО Георгий Никонов, министр инвестиционного развития и предпринимательства Антон Сафронов, руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Василий Афанасьев, представитель Якутии в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Александр Ядреев, и.о. генерального директора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлиана Диряхова, представители администрации города Якутска, Нерюнгринского, Томпонского и Хангаласского районов Якутии.