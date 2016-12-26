Опрос Банка Хоум Кредит: Финансовое положение почти половины опрошенных улучшилось

Банк Хоум Кредит провел традиционный предновогодний опрос своих клиентов об их финансовом положении и новогодних подарках. В опросе приняли участи 542 человека в возрасте от 25 до 77 лет. Среди них было 337 женщин и 205 мужчин. Были опрошены клиенты всех дирекций банка, а именно «Волго-Вятская», «Дальний Восток», «Москва», «Поволжье», «Северо-Запад», «Сибирь», «Урал», «Центр» и «Юг».

Практически половина респондентов (45,8%) оценила уходящий 2016 год как более удачный в финансовом плане, чем 2015 год. При этом оценки мужчин оказались более оптимистичными (48,3%) по сравнению с оценками женщин (44,2%). Больше всех позитивные изменения 2016 года были очевидны для молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет (60,3%). Самыми негативными оказались оценки людей в возрасте 46-55 лет (всего 33,3% считают, что этот год был лучше прошлого). Наиболее позитивно настроены жители Дальнего Востока (59,3%), Сибири (54,3%) и юга России (51,9%). Менее всего позитивные изменения заметны для жителей Поволжья (27,1%) и Москвы (38,2%).

Самым значимым положительным изменением этого года можно назвать рост доходов семьи (23,4%) и рост доступности банковских кредитов (10,7%). Незначительная часть респондентов отметила, что цены на потребительские товары росли не так сильно, как в прошлом году (всего 4,2%), а также стабильность курса рубля (3,7%).

Подавляющее большинство людей, принявших участие в опросе, собирается в этом году покупать новогодние подарки (98,7%), причем 38,7% собираются потратить на них большую сумму, чем в прошлом году. Закономерен тот факт, что чаще всего подарки покупают детям (80,2%). Затем следуют родственники (48,4%), супруги (43,2%) и родители (32,9%). Сделать подарок друзьям планируют 17% опрошенных, а коллегам – 9,7%.

Популярность подарков в предстоящие новогодние праздники выглядит следующим образом:

Около 10% от опрошенных не исключили для себя возможность получения банковского кредита для приобретения новогодних подарков.