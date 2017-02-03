Охотничье сообщество Якутии поддерживает проведение Байкальского пушного аукциона

Охотхозяйства Якутии примут активное участие в первом Байкальском международном пушном аукционе, который пройдет с 21 по 26 марта в Иркутске. Основным товаром, представленным на торгах, станет соболь. Сегодня на долю республики приходится 20 процентов всего добываемого в стране ценного меха.

«Еще с советских времен вся пушнина Сибири отправлялась в Иркутск на пушно-меховую базу. И нам всегда хотелось, чтобы аукционы проводились там же. Но так сложилось, что главной площадкой до сегодняшнего дня остается Санкт-Петербург. Нам, охотоведам, выпускникам Иркутского сельхозинститута, вдвойне приятно, что наш коллега, долгое время работавший ректором вуза, Юрий Вашукевич взялся за дело, и скоро в Иркутске состоится первый международный пушной аукцион», — сказал охотовед из Олекминска Алексей Габышев на республиканском совещании заготовителей и охотпользователей.

Проведение столь масштабного мероприятия станет стимулом для формирования в регионе крупного центра по продаже пушнины, привлечения иностранных покупателей, создания условий охотпользователям для прямого участия в торгах и получения доходов.

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«Самый ценный российский мех — это наш сибирский соболь. Так кому, как не нам, его добывать и продавать?» — считает Габышев.

Еще очень важный момент — организация и проведение аукциона на постоянной основе позволит снизить зависимость от разного рода посредников, покупающих у охотников меховое сырье практически за бесценок, и устанавливающих свои правила. Сегодня сложилась практика, когда скупщики на местах активно приобретают пушнину по низкой цене и вывозят в Санкт-Петербург, где выставляют её на аукционе и получают немалую прибыль.

«Мы, охотоведы, должны думать не только о себе, а в первую очередь о благополучии охотников. Кто на себе несет всю нагрузку? Не тот, кто купил, увез и продал, а тот, кто ходит по тайге и добывает этого соболя», — говорит Габышев.

Эксперты в ближайшие десять лет прогнозируют увеличение спроса и соответственно рост цен на соболя. При этом объем добычи с учетом природных возможностей сохранится на прежнем уровне. Таким образом, есть большая вероятность повышения закупочных цен, что напрямую скажется на доходах тех, кто занимается охотничьим промыслом.

«Мы уже давно занимаемся добычей ценного зверька. Сдавали пушнину в «Сахабулт», но пусть они не обижаются, у них очень низкие расценки. Возили в Санкт-Петербург, но там жесткие условия. Например, если предлагаешь менее 500 шкурок, тогда уплачиваешь комиссию в 15 процентов. При этом у нас очень большие транспортные расходы. Поэтому условия, предлагаемые Байкальским аукционом, например, в части единой 5-процентной комиссии, это большая помощь. Тем более, что в нем могут принимать участие не только юридические лица — компании, предприятия, а также физлица — сами охотники», — рассказывает представитель родовой общины из Верхнеколымского улуса Татьяна Сивцева.

По ее мнению, близость Иркутска позволит охотпользователям поставлять свой товар напрямую на аукцион. В свою очередь это скажется на сокращении незаконной добычи соболя и объемов «теневого рынка» мехового сырья.

«Организация Байкальского аукциона говорит о государственном подходе к решению проблем добычи, закупа и контроля в сфере охоты. Поэтому мы должны поддержать этот проект. Это важно еще и в связи с тем, что в России 2017-й объявлен Годом экологии, и мы обязаны работать основе требований законодательства», — подчеркивает Сивцева.

Более того, Татьяна Васильевна считает необходимым изменение системы поддержки охотничьих хозяйств. «Деньги должны идти напрямую охотникам, без разного рода посредников. У нас вся техника старая, нет радиостанций, средств связи. Вот я обращаюсь с конкретным предложением к организаторам Байкальского аукциона. Мы приедем, реализуем свою пушнину, а вы нам организуйте продажу тех же радиостанций, запчастей не только китайского, но и российского производства. Мы закупим, загрузимся товаром, необходимым для охотников, и повезем к нам на Север. Наша родовая община готова участвовать в этом аукционе. Сейчас наступает время собирать пушнину, и я всем охотникам буду рассказывать о том, что они могут принять участие в первом Байкальском пушном аукционе», — заключила она.

По данным министерства охраны природы Якутии, ежегодный лимит добычи соболя в республике составляет порядка 59-63 тысяч особей. При этом осваивается около 74% от установленной квоты. Проблема заключается в том, что статистика не отражает реального положения дел, поскольку часть добываемого соболя реализуется охотниками самостоятельно. Официальным оператором, осуществляющим заготовку пушнины в республике, является ОАО ФАПК «Сахабулт».

Байкальский международный пушной аукцион станет первой площадкой на Дальнем Востоке. В нем примут участие 16 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В общей сложности охвачено не менее 500 контрагентов, предметные переговоры ведутся со 130 поставщиками шкур соболя. На сегодняшний день заключены договора на поставку 42 тысяч шкур. Свое участие подтвердили 80 поставщиков меха. Планируется представить к торгам коллекцию промыслового соболя в количестве не менее 100 тысяч шкурок, сообщил генеральный директор АК «Русский соболь» Юрий Вашукевич. Аукцион пройдет с 21 по 26 марта в Байкальском бизнес-центре Иркутска.