Объем обслуживания внешней торговли ВТБ на Дальнем Востоке вырос на 18%

Объем сопровождения внешней торговли дальневосточными подразделениями ВТБ по итогам 2016г составил 4,65 млрд долларов (рост к 2015 году — 18% или 3,95 млрд долларов).

Импортные платежи составили 2,03 млрд долларов (рост — 14% за год), экспортные поступления – 2,62 млрд долларов (рост — 20% за год).

Дальневосточные клиенты ВТБ оплачивали импортные поставки товаров народного потребления, автомобилей и запчастей, оборудования. Также проведены платежи за химикаты для золотодобычи, стройматериалы, ГСМ, ремонт и обслуживание морских судов, аренду, оказание транспортных и других услуг.

Экспортная выручка получена за поставки морских биоресурсов, сои, муки, угля, леса и продуктов лесопереработки, стройматериалов и ГСМ. Иностранные партнеры оплачивали аренду морских судов и помещений, транспортно-экспедиторское обслуживание, образовательные услуги, перевалку грузов, снабжение судов и ремонтные работы.