Набсовет «АЛРОСА» поручил увеличить продажи в 2017 году на 108 миллионов долларов

Наблюдательный совет «АЛРОСА» поручил топ-менеджменту при формировании сводного бюджета 2017 года предусмотреть увеличение объемов продаж основной продукции на 108 миллионов долларов, говорится в сообщении алмазодобытчика.

Также набсовет поручил сократить в 2017 году долгосрочные финансовые вложения на 3 млрд рублей и капитальные вложения (за 9 месяцев текущего года составили около 22 млрд рублей) на 1,4 млрд рублей. Затраты на оплату труда должны снизиться на 1,5 млрд рублей, на геологоразведочные работы — на 150 млн рублей.

Фонд оплаты труда и страховых взносов «АЛРОСА» должен быть ограничен уровнем 48,485 млрд рублей, решил набсовет. Целевой взнос в Diamond Producers Association будет зарезервирован в сумме 1,6 млрд рублей.

Скорректированный таким образом сводный бюджет должен быть внесён до 30 декабря этого года.

Корректировку бюджета поддержало большинство госпредставителей, включая возглавляющего набсовет министра финансов РФ Антона Силуанова, а также представители Якутии. Президент «АЛРОСА» Андрей Жарков (также номинирован от РФ) голосовал против.

Источник, знакомый с подготовкой мнений участников наблюдательного совета, пояснил «Интерфаксу», что глава «АЛРОСА» возражал, так как считает снижение некоторых статей расходов «сильным и неоправданным».

Письменное мнение некоторых членов совета, включая независимого директора Марии Гордон, не было учтено из-за различия формулировок в поставленном на голосование вопросе и присланных ответах.

«АЛРОСА», как сообщалось, прогнозирует стабильный спрос на алмазное сырье в 2017 году, без резкого падения или роста, а также не видит оснований для повышения цен. В текущем году спрос на алмазы восстановился после почти 30-процентного падения продаж в 2015 году и 15-процентного снижения цен. Цены в текущем году в целом стабильны, однако за счёт роста продаж, в частности из стока, «АЛРОСА» удалось добиться резкого роста финансовых показателей. Выручка от продаж алмазов за 9 месяцев этого года составила не менее 3,5 млрд долларов (на 30% выше уровня годичной давности).

Помимо прочего, набсовет поручил Жаркову в 1-м квартале 2017 года внести на рассмотрение проект концепции маркетинговой политики группы «АЛРОСА» на 2017-2027 годы.