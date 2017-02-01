На Дальнем Востоке могут создать единую рыбопромысловую территорию опережающего развития (ТОР), считает вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Я недавно предложил создать единый рыбопромысловый ТОР, забрать туда все рыбопромысловые участки и просто публично транспарентно на торгах их реализовать», — заявил Юрий Трутнев в интервью «Российской газете».

«Росрыболовство говорит о том, что им надо подготовить эти участки, исследовать дно, у них денег нет. Но, пожалуйста, давайте возьмем деньги Фонда по развитию Дальнего Востока и заплатим отраслевым институтам, — сказал он. — Исследуем все, что необходимо, сформируем участки, отдадим их, а потом по результатам торгов вернем фонду эти деньги. Вообще нет проблем. Виза президента «поддержать» есть, поэтому будем пробиваться, чтобы этот механизм был реализован. Тогда, я думаю, за два-три года марикультура как новая отрасль появится в России».

В настоящее время марикультура (разведение рыб, моллюсков и других водных организмов в морях) в России развита крайне слабо. «Если в мире выращивается около 50% улова, то в России меньше процента. У нас выделен всего 1% от потенциальных участков, которые могут использоваться для марикультуры, 99% не выделены», — отметил Трутнев.