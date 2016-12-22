Молодые экономисты обсудили Стратегию-2030

В Якутии продолжается обсуждение главного стратегического документа – Стратегии развития до 2030 года. Своим видением будущего республики в рамках научно-практической конференции «Стратегия успехов» поделились молодые экономисты региона.

Молодежная конференция, организованная Минэкономики, Ассоциацией молодых экономистов Якутии и Ассоциацией экономических клубов России, предваряет аналогичное обсуждение на более серьезной, «взрослой» площадке, которое состоится 23 декабря.

«Цель конференции — вовлечь молодежь в обсуждение Стратегии-2030, собрать предложения, идеи молодых специалистов и в виде резолюции передать старшим коллегам. Сегодня мы постарались собрать молодежь, занятую в сфере экономики знаний, представителей инновационной экономики, обсудили, какие отрасли можно развивать в нашем регионе, точки роста. В стратегии очень много говорится про умную экономику, вот мы и решили собрать всех представителей этого направления», — пояснила ЯСИА представитель Ассоциации молодых экономистов Якутии Татьяна Тарасова.

Участники обсудили экономическое развитие республики, каким будет житель Якутии в 2030 году, корпоративную социальную ответственность и достижение баланса бизнеса и интересов общества. Резолюция конференции, в которой изложении их предложения и идеи, будут переданы разработчикам Стратегии-2030.