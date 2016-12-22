Молодежь Якутии внесла предложения в проект Стратегии-2030

Образование, инновационные технологии, туризм и социальная ответственность крупнейших недропользователей региона — эти темы стали основой молодежной площадки — первого дня Межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) – 2030/2050: Стратегия успеха».

Молодёжная дискуссионная площадка объединила представителей исполнительных органов власти, научное сообщество и членов Ассоциации молодых экономистов республики. Именно молодежное движение региона первым включилось в разработку проекта Стратегии социально-экономического развития Якутии. Еще в марте в рамках II экономического форума ассоциация представила ряд проектов, направленных на развитие человеческого капитала и новой экономики. К слову, многие из них уже нашли отражение в проекте будущей Стратегии.

«В глобальной экономике мало отраслей, развивающихся в последние годы так же динамично, как отрасль информационных технологий. Темпы роста IT-отрасли России будут превышать темпы роста ВВП как минимум втрое. Кроме того, производство IT-товаров не связано со строительством заводов и освоением природных ресурсов. Однократно созданная интеллектуальная собственность может масштабироваться на мировом уровне, что делает IT-отрасль идеальной точкой роста», — уверена член Ассоциации молодых экономистов республики Татьяна Тарасова.

По ее словам, к 2030 году в Якутии будет создана совершенно новая отрасль, сформированная из экономики знаний, новых информационных технологий, бизнес-процессов, обеспечивающих лидерство и конкурентоспособность региона. «Основу заложит Парк высоких технологий, который построят в республике в 2019 году», — добавила она.

Еще один важный аспект успешного развития региона, по мнению молодежи, -образование. «Мы намерены поднять уровень развития и образования, и науки, предлагая и апробируя новые проекты. Наука воздействует на человека через образование, поэтому необходимо создавать механизмы привлечения молодежи в исследовательскую деятельность», — рассказал магистрант ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова Айсен Васильев.

Отметим, молодежные инициативы поддержали присутствующие на конференции заместители министра экономики Якутии Татьяна Корякина и Данил Саввинов.

Они напомнили, что, несмотря на отстающие показатели комфортности жизни якутян, уровень качества человеческого капитала в республике — один из самых высоких в стране. По последним данным Аналитического центра при правительстве РФ, по индексу человеческого развития Якутия занимает шестое место среди субъектов страны.