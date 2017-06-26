Карта JCB от Алмазэргиэнбанка: Дальний путь начинается с близкого

Региональный банк Республики Саха (Якутия) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО стал одним из первых банков в Дальневосточном регионе России, который будет обслуживать и выпускать пластиковые карты международной платежной системы JCB (Япония).

Алмазэргиэнбанк стремится наладить сервис и создать наиболее комфортные условия обслуживания своих клиентов. В этом свете выпуск карт JCB – это логическое развитие деятельности банка, который становится третьим банком в России, выпускающим карты платёжной системы JCB.

Платежная система JCB – это международный бренд, успешно работающий на мировом рынке уже более сорока лет. JCB была основана в Японии и сейчас занимает ведущее место в мире по распространенности сети приема. На сегодняшний день свыше 105 миллионов человек владеют картами JCB, которые принимаются в 33 миллионах точек торгово-сервисных предприятий в 190 странах по всему миру.

Платежная система JCB и Алмазэргиэнбанк заключили соглашение об эмиссии карт летом прошлого года, и в прошедшем месяце подготовка проекта вошла в свою завершающую стадию. Сегодня карты JCB обслуживаются во всех банкоматах и киосках самообслуживания Алмазэргиэнбанка.

Банк выпускает карты типа JCB Standard и JCB Gold. Карты международной платёжной системы JCB от Алмазэргиэнбанка – это отличный выбор для людей, путешествующих за рубеж:

Легко совершается оплата товаров и услуг за границей – карта обслуживается в торгово-сервисных предприятиях в почти двух сотнях различных стран по всему миру;

Широкая партнёрская сеть от JCB, предусматривающая скидки в авиакомпаниях и гостиницах, ресторанах и магазинах, и так далее.

На ближайшее время запланирована функция кэшбэк, то есть возврата денег – на счёт держателя карты возвращается 1% от суммы любой покупки, сделанной за границей Российской Федерации;

Также в планах банка – выпуск совместной карты JCB и национальной платёжной системы «Мир». Подобные карты, называемые кобейджинговыми, внутри России будут обслуживаться как карты национальной системы «Мир», а за рубежом – как карты международной системы JCB.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева отмечает: «Сотрудничество с японской стороной представляется Алмазэргиэнбанку высокоперспективным как в коммерческом плане, так и в целях укрепления существующих и создания новых взаимовыгодных экономических отношений и двусторонних связей между нашими странами. Мы рады, что именно Алмазэргиэнбанку как региональному банку и представителю Якутии выпала честь стать одним из первых связующих звеньев между сторонами».

«Мы видим высокий потенциал в развитии сотрудничества с Алмазэргиэнбанком, одной из ведущих банковских структур на Дальнем Востоке, обслуживающей более трети населения региона. Мы уверены, что внедрение приема карт JCB в терминальной и банкоматной сети банка будет содействовать расширению спектра и повышению качества предоставляемых банковских услуг, а также способствовать развитию въездного туризма в регионе. Якутия уникальна и самобытна в плане природных богатств, многонационального культурного наследия, динамики развития и применения новейших технологий. Теперь приезжающие в Якутию с деловыми и туристическими целями российские и иностранные держатели карт JCB смогут совершить оплату товаров и услуг привычным и удобным способом Особенно актуально открытие приема карт JCB к оплате в преддверии начала выпуска карт JCB Алмазэргиэнбанком», – прокомментировал генеральный директор JCB International (Евразия) Такаси Суэцугу.

Эквайринг карт запустился в середине июня, старт эмиссии карт начался 22 июня.