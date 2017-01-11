«Иркутскгеофизика» собирается оценить нефтегазоносность центральной части Якутии

АО «Иркутскгеофизика» (входит в госхолдинг «Росгеология») проведет комплексные геофизические работы в юго-западной части Вилюйской синеклизы в Якутии и оценит нефтегазоносность этой территории, сообщила пресс-служба предприятия.

«Иркутскгеофизика» намерена локализовать прогнозные ресурсы углеводородов и подготовить к лицензированию новые нефтегазоносные объекты. Исследования будут выполняться за счет федерального бюджета в рамках государственного контракта, заключенного с Якутнедрами. Завершить реализацию проекта планируется к концу 2018 года.

Геологам предстоит собрать архивные геолого-геофизические материалы, провести отбор образцов для изучения петрофизических, литологических и нефтегазогенерационных параметров осадочного чехла, выполнить геофизические полевые работы.

«Важным результатом станет обоснование приоритетных направлений дальнейшей геологоразведки и выбор первоочередных участков недр для подготовки их к лицензированию и передаче в пользование с целью выявления новых месторождений и ускоренного прироста запасов углеводородов в зоне, тяготеющей к трассе действующего магистрального нефтепровода ВСТО», — говорится в сообщении.

Территориально юго-западная часть Вилюйской синеклизы находится в центральной части Якутии, в 120 км южнее города Вилюйска.