Ил Тумэн: Предоставляются бюджетные кредиты на осуществление северного завоза

Дмитрий Медведев 18 января подписал постановление Правительства РФ, которым утверждён перечень товаров, для закупки и доставки которых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов могут предоставляться бюджетные кредиты за счёт средств бюджетов субъектов Федерации. Этот федеральный закон принят по законодательной инициативе парламента Якутии.

Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам для закупки и доставки топлива, муки и других товаров в соответствующие регионы. Закон установил перечень товаров, для закупки и доставки которых могут предоставляться бюджетные кредиты.

Перечень товаров был проработан с учётом замечаний и предложений субъектов Федерации, в которых осуществляется северный завоз, в том числе Якутии. В список попали мука, макаронные и аналогичные мучные изделия, капуста белокочанная, картофель столовый ранний и поздний, консервы молочные, консервы мясные и рыбные, крупа гречневая, лук репчатый, морковь столовая, овощи бобовые сушеные, пшено, рис шелушенный, сахар белый свекловичный или тростниковый, соль пищевая, чай зелёный (неферментированный), чай черный (ферментированный) и другие продукты.

«Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам на закупку и доставку необходимого перечня товаров станет одним из механизмов, положительно влияющих на ценообразование и конкурентную среду хозяйствующих субъектов, работающих в отдалённых населённых пунктах, будет способствовать снижению роста цен на продовольственные товары, а также поддержке предпринимателей, занимающихся северным завозом», – отмечается на официальном сайте Правительства РФ.

Утверждение подобного перечня стало возможным благодаря Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 192-ФЗ «О внесении изменения в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», разработанному Государственным Собранием (Ил Тумэн) Якутии. Напомним, суть инициативы якутских парламентариев – необходимо напрямую выдавать бюджетный кредит той организации, которая выигрывает тендер, и будет осуществлять закупку и доставку социально значимых продовольственных товаров, включая муку для нужд хлебопечения. По подсчётам экспертов, экономия должна составить до 20−25% по сравнению с сегодняшней схемой северного завоза, а организация получает возможность 100%-ной предоплаты и экономит до 18% на цене муки.

Подробнее с постановлением Правительства Российской Федерации № 24 от 18 января 2017 года можно ознакомиться здесь