Группа ВТБ организовала долгосрочное финансирование ПАО «Газпром»

ВТБ Банк (Австрия) выдал долгосрочный кредит ПАО «Газпром» в размере 300 млн евро.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Группа ВТБ продолжает наращивать объемы торгового и экспортного финансирования, предоставляя своим клиентам передовые востребованные бизнес-решения. Надеемся, что данная сделка поможет крупнейшему в мире производителю газа и в дальнейшем успешно развивать бизнес, а также укрепит наши партнерские отношения и расширит потенциал сотрудничества в будущем».

Финансирование предоставлено на срок до 10 лет под страховое покрытие Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), экспортно-кредитного агентства Австрии.