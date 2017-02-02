Госкомцен Якутии заявил о кардинальных переменах в тарифной политике

Минувший год стал для Якутии периодом кардинальных перемен в тарифной политике, в их числе — установление долгосрочных тарифов на тепловую энергию, услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также другие нововведения. Об этом сообщила руководитель Госкомцен региона Антонина Винокурова.

«В послании главы республики Егора Борисова был дан ряд поручений в сфере тарифного регулирования, в связи с чем в прошлом году произошли кардинальные изменения», — пояснила Антонина Винокурова.

По её словам, одним из главных результатов тарифного регулирования и принципиальным новшеством является переход на установление долгосрочных тарифов на тепловую энергию, услуги холодного водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2016 года до 2018-го.

«При регулировании тарифов учтены изменения только внешних факторов, не зависящих от деятельности организаций (полезный отпуск, стоимость ТЭР, налоговая политика и т.д.). В течение долгосрочного периода предприятия получают стимул для снижения издержек, а у инвесторов появляется гарантия возврата вложенных средств», — отметила руководитель ведомства.

Было дано поручение о переходе на поселенческий принцип регулирования тарифов на тепловую энергию. В связи с этим с 1 июля прошлого года установлено 377 поселенческих тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ЖКХ РС(Я)», ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО «Намкоммунтеплоэнерго». «Уже наблюдается активность индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса в отдаленных наслегах, что позволило снизить размер экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию», — сказала Антонина Винокурова.

Актуальным вопросом стало выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

Значительные изменения произошли в регулировании платы за технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры. Увеличилось количество предприятий, для которых установлена плата. Если в 2015 году только 14 предприятий имели установленную плату за технологическое присоединение, в 2016-м – 29, то на 2017 год плата установлена для 41 предприятия. Планируется введение платы для каждой сетевой организации, в том числе представителей малого бизнеса.

В 2016 году установлены единые ставки за подключение к сетям электро-, водоснабжения и водоотведения для ряда предприятий, прошедших процедуру регулирования.

Учитывая газификацию жилищного фонда республики, особое внимание уделено плате за технологическое присоединение к сетям газоснабжения. Установлена общая льготная цена за подключение к газу для населения.

Госкомцен Якутии: 2016 год — время кардинальных преобразований в тарифной политике