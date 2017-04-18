Геологическая служба рудника «Нерюнгри» открыла сезон полевых работ

Золотодобывающее предприятие «Нерюнгри-Металлик», входящее в состав международной компании Nordgold, с 15 апреля начало сезон полевых геологоразведочных работ, которые будут вестись в течение полугода (до 15 октября) как в районе действующих месторождений, так и на прилегающих поисковых площадях.

Полевые геологоразведочные работы, стартовавшие на «Нерюнгри» на прошлой неделе, сосредоточены в этом году на трех участках – месторождении Гросс, рудопроявлении Высокое и Токкинской лицензионной площади. Все они расположены вблизи месторождения Таборный, которое предприятие осваивает уже на протяжении 15 лет.

Главный геолог «Нерюнгри-Металлик» Наталья Чварова отметила: «Мы осуществляем геологоразведочные работы как на эксплуатируемых месторождениях с целью подтверждения запасов, так и на новых площадях – с целью поиска новых месторождений для прироста минерально-сырьевой базы предприятия. Мы сохраняем этот подход уже на протяжении многих лет, и все это время наша служба работает стабильно и успешно справляется с поставленной перед ней задачи – продление срока службы рудника».

В рамках эксплуатационной разведки на месторождении Гросс геологи планируют более детально изучить местоположение рудного тела. Это позволит точнее спланировать добычные работы в контуре отработки запасов Гросса на ближайшие три года. На этих работах планируется внедрить новый для предприятия вид бурения – методом RC (бурение с обратной циркуляцией), когда весь буровой шлам посредством продувки воздуха по штангам возвращается на поверхность, а далее происходит деление пробы и ее отбор. Привлекательность этого метода – высокая скорость при относительно низкой стоимости за 1 погонный метр.

Также геологи рудника намерены провести оценочные работы на рудопроявлении Высокое, расположенном в пределах Южно-Угуйской лицензионной площади. Здесь будет применено колонковое бурение, в результате которого геологи получают горную породу в виде керна (цилиндрическая колонка) – это основной источник геологической информации. Кроме того, намеченные на этот полевой сезон технологические исследования руды Высокого позволят к концу года подготовить отчет с подсчетом запасов и поставить их на государственный учет полезных ископаемых. На сегодняшний день геологи предварительно оценили запасы золота на рудопроявлении Высокое в количестве 2,5 тонны драгметалла, эта цифра может увеличиться по результатам продолжающихся разведочных работ.

Третье направление работы геологической службы рудника в текущем году – это поисковые работы на Токкинской лицензионной площади, включающие в себя комплекс геофизических, геохимических, буровых и горных работ на перспективных участках.

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Геологоразведка для золотодобывающего предприятия – это ключ к долголетию и развитию. Поэтому в это приоритетное направление деятельности «Нерюнгри-Металлик» продолжает инвестировать немалые суммы. Так, в бюджет рудника 2017 года заложены 127 млн рублей.

В 2016 году геологи «Нерюнгри» открыли новое месторождение – Темное. Располагается оно вблизи от месторождения Таборное и занимает площадь в 0,86 квадратных километра. Балансовые запасы, поставленные на государственный учет полезных ископаемых, составляют 4,4 тоны золота (а общие – в 10,4 тонны драгметалла) со средним содержанием порядка 1 грамма драгметалла на тонну. Добыча руды на месторождении Темное начнется в ближайшее время.

Сегодня запасы золота месторождений Таборное, Темное и Гросс дают возможность предприятию «Нерюнгри-Металлик» с уверенностью смотреть в будущее. Так по последним данным, на месторождении Таборное балансовые запасы золота составляют 5,5 тонны, а общие чуть более 30 тонн. На Гроссе балансовые запасы золота оцениваются в 131,7 тонны, а общие – 259,5 тонны.

«Нерюнгри-Металлик» Золотодобывающее предприятие, входящее в состав международной золотодобывающей компании Nordgold. С 2000 года ведет золотодобычу на участке открытых горных работ «Таборный», расположенном на территории Олекминского улуса на юго-западе Республики Саха (Якутия) в пределах восточной части Олекмо-Чарского нагорья. В 2016 г. производство золота на предприятии составило 80,5 тыс. унций (или 2,5 тонны) аффинированного золота. Гросс Месторождение Гросс расположено на юго-западе Республики Саха (Якутия) вблизи от действующего рудника Nordgold Нерюнгри. По международному коду JORC 2012 г. резервы (P+P) месторождения оцениваются в 4,4 млн унций, ресурсы (M+I+I) – 8,5 млн унций. Гросс является круглогодичным проектом кучного выщелачивания с открытой отработкой. Ожидается, что после выхода на проектную мощность Гросс станет крупнейшим рудником Nordgold в России – он будет добывать около 12 млн тонн руды и производить около 230 тыс. унций золота в год в течение 17 лет.

Главный геолог «Нерюнгри-Металлик» Наталья Чварова: Профессия была и будет востребована

Около миллиарда рублей будет инвестировано в рудник «Нерюнгри»