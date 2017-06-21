Геннадий Жирков: Города-побратимы должны быть экономическими партнерами

По мнению заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Геннадия Жиркова, поддержка сотрудничества городов-побратимов и межрегиональных связей на уровне муниципалитетов должна способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Подобную мысль Геннадий Жирков выложил в статье, посвященной перспективам реализации побратимских и межрегиональных связей органов местного самоуправления республики с городами Китая и муниципальными образованиями субъектов Дальневосточного федерального округа.

«Малый и средний бизнес, в основном развивается на уровне муниципальных образований. В связи с этим мы развиваем и поддерживаем сотрудничество городов-побратимов на уровне малых и средних предприятий. Имея возможность контакта с побратимским городом, можно заключать и реализовать прямые договора между предприятиями и организациями, расположенными в городах-побратимах на поставку продовольствия, товаров народного потребления», – отметил заместитель постпреда Якутии.

В статье указаны положительные стороны сотрудничества с муниципалитетами провинции Хэйлунцзян, которую осуществляют улусы Якутии и город Якутск. «Органам местного самоуправления республики необходимо воспользоваться имеющимися возможностями по сотрудничеству с китайскими партнерами. Сейчас, чтобы начать производить что-либо, не нужно строить огромные заводы и нанимать несколько тысяч человек, можно установить мини-заводы. «Побратим» может помочь в приобретении и наладке мини-заводов», – подчеркивает в статье Геннадий Жирков.

Кроме того, он предлагает задуматься о производстве собственной продукции, нацеленной на экспорт в Китай. Сейчас сложились довольно благоприятные условия для подобной инициативы: повышается уровень жизни китайского населения, что ведет к росту платежеспособного спроса. Жители Китая, как отмечает автор статьи, начинают больше внимания обращать на экологические параметры продуктов.

Геннадий Жирков также обращает внимание, что наряду с побратимскими связями с зарубежными странами активно развиваются межрегиональные связи между муниципальными образованиями Якутии и другими регионами Дальневосточного федерального округа.

В настоящее время действуют соглашения между Амгинским улусом и Советско-Гаванским районом Хабаровского края, Намским улусом и Вяземским районом Хабаровского края, Хангаласским улусом и городом Владивостоком и недавно подписанное соглашение между Мегино-Кангаласским улусом и Тамбовским районом Амурской области.

«В целях обеспечения семенным материалом, кормами сельскохозяйственных предприятий Якутии, снижения себестоимости продукции животноводства республики целесообразно было бы рассмотреть возможность использования предприятиями Республики Саха (Якутия) земель сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Это может быть реализация инвестиционного проекта, участие в уставных капиталах существующих компаний, создание совместных предприятий. Руководства регионов готовы поддержать предложения республики по данному направлению», – добавляет заместитель постпреда в конце статьи.