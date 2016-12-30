«Газпром» построил уже 445 км газопровода «Сила Сибири»

Газпром» в 2016 году построил 445 км газопровода «Сила Сибири», по которому планируются поставки в Китай, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер на селекторном совещании.

«Газпром» в уходящем году успешно продолжил реализацию Восточной газовой программы, реализацию нашего самого масштабного проекта — «Сила Сибири». На сегодняшний день построено 445 км линейной части газопровода», — сказал Алексей Миллер.

В рамках Восточной газовой программы «Газпром» продолжил обустраивать месторождения на сахалинском шельфе — это Киринское и Южно-Киринское, а также Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения на Камчатке, передает ТАСС.

«И, конечно, в рамках Восточной газовой программы надо обязательно выделить еще один очень важный проект, в большой степени определяющий сроки реализации всего проекта «Сила Сибири», — это строительство Амурского газоперерабатывающего завода мощностью 42 млрд кубометров. Это будет самый крупный газоперерабатывающий завод в России. Таких объектов страна не строила в течение уже многих десятилетий. И мы с вами в настоящее время восстанавливаем старые компетенции и нарабатываем новые», — отметил глава «Газпрома».

В настоящее время «Газпром» ведет строительство газопровода «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока), так и на экспорт в Китай. Ответвление от газопровода в восточные районы Китая, получившее название «восточный маршрут», будет построено на российско-китайской границе в Благовещенске (на противоположном берегу реки Амур расположен китайский город Хэйхэ).

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation, CNPC), по «восточному маршруту» будет осуществляться поставка 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта — 400 млрд долларов.