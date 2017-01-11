Федеральный центр изменит правила предоставления субсидий регионам

До 1 февраля Минфин и Минэкономразвития должны представить предложения по изменению бюджетного законодательства, которые определят новые правила предоставления федеральных субсидий регионам, сказано в поручении правительства.

Минфин проконтролирует своевременность распределения субсидий регионам

«Позиция Минэкономразвития прорабатывается», — рассказали «Российской газете» в ведомстве и добавили, что сейчас кабмин работает над «минимизацией распределения целевых трансфертов на конкурсной основе». Эта формулировка может означать, что больше денег (в виде грантов) будут получать регионы с наиболее высокими показателями развития экономики и социальной сферы. Это первый новый момент.

«Если министерства не распределят субсидии до 1 февраля и не заключат соглашения до 1 марта, деньги заберем и будем перераспределять эти ресурсы» (министр финансов РФ Антон Силуанов)

Второе важное новшество касается сроков распределения субсидий, на это обратили внимание в министерстве финансов. По словам главы ведомства Антона Силуанова, все субсидии должны распределяться до 1 февраля. После этого в течение месяца надо заключить соглашения с регионами.

«У нас действительно беда со сроками. Затягиваются процедуры согласований, подписаний соглашений с регионами, — отмечает директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин. — И в итоге регионы получают деньги в конце года, не успевая их потратить. Соответственно в начале следующего года их надо возвращать. Сейчас сроки хотят сделать более жесткими, чтобы деньги успевали не просто доходить до людей, а чтобы это еще и было эффективным».

Кроме того, глава Минфина уточнял, что в 2017 году единые меры по предельному уровню софинансирования субсидий меняться не будут. «Сделаем более справедливый механизм (в зависимости от уровня финансовой обеспеченности региональных бюджетов — прим. ред.) с 2018 года, чтобы такие регионы, как Татарстан, не потеряли в финансовой поддержке расходных полномочий, относящихся к субъектам», — пояснял Силуанов.

Хороший результат по итогам прошлого года должен быть основанием для увеличения господдержки в следующие годы.

Что касается того, что больше денег должны получать регионы с наилучшими показателями, это логичный тренд, отмечают эксперты. «В условиях дефицита мы должны сместить акценты — от контроля за использованием субсидий, который сейчас очень жесткий, в сторону получения реальных результатов. Если федерация дает субсидии на развитие сельского хозяйства, надо смотреть не на направления использования средств, а на то, что регион получает на выходе: сколько мяса, молока, риса, пшеницы», — подчеркивает Дерюгин.

Кроме того, нужно учитывать специфику субъекта. Например, есть смысл увеличить субсидии на то же сельское хозяйство на Кубани, и бессмысленно делать это в северных регионах, там лучше сосредоточиться на развитии социальной сферы.

Субсидии — это деньги, которые выделяются из федерального бюджета на условиях софинансирования со стороны региона на конкретные проекты в экономике и социальной сфере. Например, на строительство агрокомплексов, больниц, школ, дорог. К зарплатам субсидии отношения не имеют, но некоторые субсидии могут идти на поддерживающие выплаты льготным категориям граждан. В последние годы наметилась тенденция как на объединение разных видов субсидий, так и на сокращение их общего объема. Сейчас доля федеральных субсидий составляет примерно 300-400 миллиардов рублей в общем консолидированном бюджете всех регионов в 9-10 триллионов рублей.