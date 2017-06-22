Евгений Чекин встретился с резидентами ТОСЭР «Кангалассы»

Актуальные вопросы, связанные с запуском производственных мощностей и созданием объектов инфраструктуры, были обсуждены вчера председателем правительства Якутии Евгением Чекиным во время встречи с резидентами индустриального парка «Кангалассы».

Во встрече, которая прошла на площадке «Капитоновка» территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), также приняли участие первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Алексей Загоренко, генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов и другие.

Участники встречи осмотрели объекты лакокрасочного завода «Бигэ» и ООО «Саха-Липснеле» по производству котлов длительного горения. Представители резидентов вкратце рассказали о производстве, ознакомили с выпускаемой продукцией, продемонстрировали оборудование.

В ходе встречи были обсуждены вопросы финансового обеспечения мероприятий по созданию инфраструктуры, содержания управляющей компании ТОСЭР, межведомственного взаимодействия и другие, которые требуют принятия совместных решений.

Ожидается, что завтра ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» посетит глава республики Егор Борисов. Глава осмотрит объекты и проведет рабочее совещание.

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