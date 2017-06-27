Евгений Чекин: Размер минимальной зарплаты в Якутии в этом году составит 17 тысяч рублей

В 2017 году размер минимальной заработной платы в Якутии увеличится на 3,4% по сравнению с 2016 годом, и составит 17 388 рублей, сообщил 27 июня председатель правительства республики Евгений Чекин на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Глава кабинета министров отметил, что в целях совершенствования государственной социальной политики, повышения доходов работающего населения республики с 2012 года в Якутии последовательно реализуется концепция повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы.

«Одной из основных целей концепции является поэтапное доведение минимальной заработной платы до прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в республике», – отметил премьер-министр.

По его словам, в результате системной работы всех сторон социального партнерства с 2014 года минимальная заработная плата в республике доведена и ежегодно устанавливается на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения.

«За пять лет реализации концепции минимальная заработная плата в республике увеличилась в 2,6 раза (с 6 614 рублей в 2012 году до 17 388 рублей) и превысила установленный на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2,2 раза», – сказал премьер-министр.

Федеральный МРОТ с 1 июля этого года установлен в размере 7 800 рублей в месяц, что составляет 72% прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по стране.

Евгений Чекин подчеркнул, что, несмотря на все сложности формирования госбюджета, средства, необходимые для решения этой задачи, в полном объеме предусмотрены – дополнительно 310,7 млн. рублей.

Председатель правительства отметил, что повышение минимальной заработной платы, прежде всего, увеличит доходы наименее обеспеченных и низкооплачиваемых категорий работников (более 23 тысяч человек), а также повысит социальную защищенность населения республики.