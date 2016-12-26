Председатель правительства Якутии Евгений Чекин провел рабочую встречу с заместителем директора Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрием Фишкиным.

В ходе встречи Евгений Чекин и Дмитрий Фишкин обсудили вопросы формирования Северо-Якутской опорной зоны как одной из ключевых опорных зон социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

По словам Дмитрия Фишкина, в Якутии есть четкое понимание концепции формирования Северо-Якутской опорной зоны. Он отметил, что проект получит статус пилотного проекта. Также одним из ключевых факторов он назвал дальневосточную составляющую проекта. Другими словами, все особые меры государственной поддержки, направленные на развитие Дальнего Востока, такие, как ТОСЭР, налоговые льготы, могут быть применены и к Северо-Якутской опорной зоне, и работу в этом направлении необходимо продолжить.

Премьер Якутии Евгений Чекин заострил внимание на включении в проект государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической территории Российской Федерации на период до 2022 года и дальнейшую перспективу» финансирование «якорных» инфраструктурных проектов Северо-Якуткой опорной зоны. Речь идет о реконструкции портовой инфраструктуры ОАО «Морской порт «Тикси» и создании высокотехнологичной Жатайской судоверфи».

Дмитрий Фишкин подчеркнул, что проект по модернизации Жатайского судостроительного завода для реновации флота судов класса «река-море» будет поддержан. При этом он отметил, что в Арктической зоне страны, включая Якутию, ввиду её климатических условий, неразвитости инфраструктуры, очагового характера хозяйствования все реализуемые здесь проекты должны быть взаимувязываемыми между собой. «Если будем строить транспортную инфраструктуру – то будем строить её не для одного какого-нибудь проекта, а для всех проектов в целом, просчитав экономическую эффективность», – сказал он.

Отметим, что в качестве каркаса комплексного развития территории Северо-Якутской опорной зоны определена транспортная инфраструктура на основе единой системы Северного морского пути и внутренних водных путей судоходных рек Ленского бассейна. Внутренний водный транспорт даже в перспективе до 2050 года остается безальтернативным для грузоперевозок в арктических и северных территориях республики.

Межрегиональный эффект формируемой Северо-Якутской опорной зоны — позитивное влияние на развитие «тяготеющих к ней территорий» соседних с Якутией субъектов РФ — северо-востока Красноярского края, северо=запада Чукотского автономного округа, востока Магаданской области, завязанных на Севморпуть и хозяйственная деятельность которых зависит от состояния и развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта опорной зоны.

В ходе встречи также были затронуты вопросы необходимости проведения комплексной переоценки минерально-сырьевых запасов Якутии для пересмотра экономической эффективности проектов, логистики и потенциальных рынков сбыта.

Еще одна тема, на которой акцентировал внимание Евгений Чекин, — об организации проектного офиса по разработке мер совершенствования механизмов досрочного завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза.

Дмитрий Фишкин отметил, что львиная доля северного завоза приходится на Якутию, в самом крупном регионе страны все особенности северного завоза отражены наиболее ярко. По его словам, сегодня на федеральном уровне обсуждаются разные варианты по совершенствованию механизмов досрочного завоза грузов, и уже в 2017 году должны выйти на определенный результат.

Отметим, в апреле текущего года Минэкономразвития РФ во исполнение решений Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики внесло заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Рогозину сводные предложения субъектов РФ и федеральных органов государственной власти. В сводном докладе нашли отражение практически все основные предложения Якутии, ранее неоднократно озвученные на федеральном уровне. Республика Саха (Якутия) с учетом ее лидирующей роли в осуществлении северного завоза предложена как пилотный регион для апробации подходов в совершенствовании системы государственного управления северным завозом.