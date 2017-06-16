Евгений Чекин: Факторы, ущемляющие права предпринимателей, должны быть устранены к 30 августа

План мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающий защиту прав инвесторов на территории Якутии, были обсуждены сегодня на рабочем совещании у председателя правительства республики Евгения Чекина.

С информацией о мероприятиях по совершенствованию нормативно-правовой базы Республики Саха (Якутия) по защите прав инвесторов выступил первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Алексей Загоренко. Он отметил, что рекомендации прокуратуры, переданные правительству в результате проверки, будут учтены и рассмотрены правительством республики.

И.о. начальника отдела республиканской прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии Юлия Диодорова сообщила, что данная проверка была «пилотной»: «Мы впервые провели такую «узкую» проверку, раньше такое не практиковалось. Хочу отметить, что правительство Якутии очень оперативно среагировало на представление».

В ходе обсуждения глава кабинета министров Евгений Чекин сказал: «Однозначно поддерживаю представителей прокуратуры в том, что нормы, ущемляющие права предпринимателей, обременяющие их требования, любые административные барьеры, если они есть, должны быть устранены».

Стороны договорились приложить все усилия для устранения выявленных нарушений до 30 августа.