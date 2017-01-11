«ДВЭУК» приступает к модернизации электросетевой инфраструктуры в Якутии

АО «ДВЭУК» выбрало генерального подрядчика на выполнение работ по расширению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в Западном энергорайоне Якутии. Запланированная модернизация необходима для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

По итогам открытого конкурса АО «ДВЭУК» договор генерального подряда заключен с ООО «Строй Газ Инвест» (г. Краснодар), цена заявки участника составила 630 817 582,15 руб.

Согласно условиям договора все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 2017 году. Так, до 30 мая необходимо провести расширение подстанции 220/110/10 кВ «Пеледуй» с целью присоединения НПС-8 и НПС-9 общей мощностью 47,8 МВт, до 30 августа – реконструкцию двух подстанций 220/10 кВ (при НПС-12 и НПС-13) для увеличения электрической нагрузки с 11 до 34 МВт по каждому объекту.

Модернизируемые электросетевые объекты входят в состав воздушной линии 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС-14. Это крупнейшая на Дальнем Востоке линия электропередачи, которая обеспечивает надежное энергоснабжение нефтеперекачивающих станций ВСТО и других потребителей в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах Якутии.

Напомним, что в 2010-2014 годах на территории Западного энергорайона Якутии АО «ДВЭУК» завершило строительство более 1,8 тыс. км линий электропередачи 220 кВ и пяти подстанций трансформаторной мощностью 402 МВА. В 2015 году компания приступила к реализации мероприятий по расширению собственной электросетевой инфраструктуры для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода ВСТО и присоединения объектов газопровода «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи).

По информации ПАО «Транснефть», к 2020 году мощность ВСТО-1 планируется нарастить до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 – до 50 млн тонн в год. Это позволит не только увеличить объем экспорта нефти в страны АТР, но и обеспечить нефтью как существующие, так и планирующиеся к строительству перерабатывающие мощности в регионе.