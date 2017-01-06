Доллар впервые за полтора года упал ниже 60 рублей

Снизился за прошедшие сутки по отношению к рублю и курс евро, потеряв также 50 копеек. Сейчас евро стоит 62,8 рубля.

Эксперты расходятся в анализе причин снижения стоимости евро и доллара. Например, растут цены на нефть. Цена за мерную бочку североморского эталона нефти марки Brent на торгах в Лондоне дорожает на треть доллара, сейчас баррель стоит 56,65 доллара.

Есть и точка зрения, что США сознательно создают условия для снижения нацвалюты на мировых рынках, чтобы, тем самым, повысить конкурентоспособность своей экономики. Американские товары получат более широкий доступ на внешние рынки.

Интересно, что курс доллара также существенно снизился по отношению к китайскому юаню, особенно в последние два дня. Эксперты считают, что укрепление юаня в том числе повлияло на соотношение доллара к основным валютам, таким как иена и евро. Трейдеры сейчас уменьшают свои ставки на доллар. Эксперты не исключают, что причиной нынешнего снижения курса доллара может быть и политика Китая.

Снижение курса доллара по большому счет не выгодно российским эскпортоориентированным отраслям, промышленности, отмечают эксперты. Однако для потребителей, хранивших деньги в рублях, это означает некоторое снижение стоимости на импортные товары — бытовую технику, одежду, автомобили. Также подешевевшие евро и доллар выгодны туристам, выезжающим за рубеж.

На зарплатах колебания курсов валют отразятся вряд ли, говорят эксперты. «Повышение зарплат, вероятно, будет в отраслях, ориентированных на население и производящих самые необходимые товары — продукты питания, одежду, обувь. Эти отрасли, развиваясь, предъявляют дополнительный спрос на потребляемые ими ресурсы — машины, оборудование, топливо, услуги транспорта, связи. Так постепенно возможен рост всей экономики страны», — говорит доктор экономических наук Леонид Холод.