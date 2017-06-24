Депутаты Госдумы одобрили механизм снижения энерготарифов на Дальнем Востоке

Госдума рассмотрела в окончательном чтении законопроект о реализации механизма снижения энерготарифов для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. По результатам рассмотрения документ принят абсолютным большинством голосов: в его поддержку проголосовало 317 депутатов.

После подписания законопроекта президентом России Владимиром Путиным выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке начнется с 1 июля 2017 года. Снижение коснется пяти субъектов, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.

Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70% и в Якутии – 51%. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38%, на Сахалине – на 35,5%.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, выравнивание энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня будет способствовать развитию бизнеса.

«Снижение даст экономию дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 27 млрд рублей в год. За каждым новым проектом стоят новые заводы, предприятия, а значит, больше рабочих мест для самих дальневосточников. Это одно из ключевых решений для стимулирования экономики региона, оно даст мультипликативный эффект», – подчеркнул глава ведомства.

Как неоднократно отмечали в Минвостокразвития, в настоящий момент высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке — в 1,6 раза, на Чукотке — почти в 3,5 раза. Это делает продукцию многих предприятий в регионах Дальнего Востока неконкурентоспособной, удорожает жизнь в этих регионах, сдерживает запуск целого ряда новых инвестиционных проектов.

Поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в 2015 году, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.