Бюджетный процесс: Минфин России учтет особенности дальневосточных регионов

Актуальные вопросы правового регулирования бюджетных отношений стали главной темой расширенного регионального семинара — совещания финансовых работников Дальневосточного федерального округа, открывшегося 16 июня в Якутске. В нем принимают участие представители Минфина России, органов власти республики, Амурской области, Приморья и Камчатки.

Одним из главных вопросов совещания стали изменения нормативно-правовой базы, регулирующие механизм предоставления субсидий на выполнение государственных заданий, прежде всего, в социальной сфере. Они затрагивают образование, культуру, здравоохранение и др.

Вместо 33 базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, на основе которых формируются задания для подведомственных учреждений, создаются три — общероссийский, федеральный и региональный перечни услуг, сообщила директор департамента правового регулирования Минфина России Татьяна Саакян.

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Начиная с 1 января 2018 года, на основе этих перечней будут формироваться государственные задания на предстоящий трехлетний бюджетный период.

Кроме того, вводятся новые показатели оценки выполнения госзаданий. Помимо объемов оказанных услуг учитывается и их качество. В случае выявления нарушений будут применяться штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, в который также внесены соответствующие изменения.

Кроме этого Татьяна Саакян рассказала о поправках в Бюджетном кодексе и других нормативных актах, регулирующих механизмы и предельные уровни софинансирования из федерального бюджета. В частности, для регионов обязательным требованием станет наличие соответствующих ассигнований в собственных бюджетах.

Отметим, что новый порядок начал действовать с 2017 года. Как сообщил министр финансов Якутии Валерий Жондоров, республиканские министерства и ведомства в этом году заключили 39 соглашений с федеральными органами власти, которые направят на условиях софинансирования 2,7 млрд рублей.

«В Якутии очень сильное министерство финансов, которое мы считаем своим соратником, в том числе когда идет обсуждение проектов нормативно-правовых актов. Тема семинара очень актуальна и посвящена прежде всего совершенствованию бюджетного процесса», — отметила представитель Минфина России.