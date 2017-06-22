Антон Сафронов: Надежные покупатели углеводородных ресурсов – критически важный аспект для Якутии

В рамках рабочего визита в Китай делегации Якутии состоялась встреча с представителями Beijing Gas Group Company Ltd. в Пекине по вопросам поиска потенциальных рынков сбыта якутских углеводородных ресурсов.

Во встрече приняли участие министр инвестразвития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Антон Сафронов, и.о. генерального директора Агентства инвестразвития Якутии Юлиана Диряхова, а также вице-президент китайского представительства Total Стивен Чжан, представители китайской компании Beijing Gas Group Company Ltd. – технический директор по вопросам логистики и транспортировки Ван Фэн, директор центра инвестиций и департамента управления инвестициями Цзян Чиэнь.

Углеводородные запасы Якутии, планируемые к реализации проекты освоения региональных нефтегазоносных лицензионных участков – эти и иные вопросы развития и реализации нефтегазового потенциала региона встали на повестке дня участников встречи.

В ходе деловой беседы стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в деле экспорта республиканского нефтегазового потенциала на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания Beijing Gas Group Company Ltd. выразила высокую заинтересованность в изучении основных параметров нефтегазовых лицензионных участков, располагающихся на территории Якутии, для осуществления дальнейших переговоров по вопросам поставки якутского газа в Китайскую Народную Республику.

«Обеспечение рынка сбыта природных ресурсов является первым шагом к уверенности в том, что богатство наших недр будет монетизировано подобающим образом. На текущем этапе возможно обсуждение условий реализации, включая вопросы корпоративной социальной ответственности, которые зададут тон дальнейшему развитию человеческого капитала среди местного населения и объединят малые и средние производства в единую сеть для поддержки деятельности крупных проектов освоения нефтегазовых месторождений. Поиск надежных и платежеспособных покупателей является критически важным аспектом для Якутии при текущей конъюнктуре рынка, принимая во внимание потенциальный доступ к магистральному трубопроводу «Сила Сибири», который, в свою очередь, предоставит доступ к крупнейшему энергетическому и промышленному рынку Китайской Народной Республики начиная с 2020 года», – отметил министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Антон Сафронов.

Китайская омпания Beijing Gas Group Company Ltd. входит в конгломерат Beijing Enterprises Group Ltd. и является ведущей компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе.