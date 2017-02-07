Андрей Костин: В середине года будем выдавать кредиты получателям «дальневосточного гектара»

Получателям «дальневосточного гектара» для обустройства участков будут выдавать кредиты. Об этом заявил президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Один из наших дочерних банков – Почта Банк – достиг договорённости с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для граждан, которые будут получать «дальневосточный гектар», – сообщил глава ВТБ.

Это кредиты размером до 300 тысяч рублей. Ставки по этой программе составят от 8% годовых, сроком до 5 лет. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Сегодня средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше 1 года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила 17,5%годовых (по данным ЦБ РФ).

«[Кредиты] будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьёзным подспорьем для развития этой программы», – уточнил Андрей Костин.