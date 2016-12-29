АК «АЛРОСА» вывела подземный рудник «Мир» на проектную мощность, сообщила пресс-служба компании.

В конце декабря был добыт миллион тонн алмазной руды, при таких объемах месторождение можно будет отрабатывать еще около 50 лет.

Сама АЛРОСА называет выход подземного рудника «Мир» на производственную мощность главным производственным событием года. Теперь здесь ежегодно будут добывать кристаллов на 400 млн долларов, отмечают в компании.

С 2001 года добыча открытым способом на трубке «Мир» была прекращена, но работы продолжились — теперь по строительству шахты. Первые алмазы из подземки выдали на-гора в 2009 году, передает «Финмаркет».

По итогам 9 месяцев 2016 года объем добычи алмазов на подземном руднике «Мир» составил 2,332 млн карат, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это около 8% суммарного производства АЛРОСА.